Partiet som sikret Brexit, var allerede i dyp krise. Så begynte partitoppene å slåss.

– Han kom etter meg og fikk inn et slag. Dørkarmen ble hardest rammet, men jeg visste at jeg hadde fått meg en smell og var ganske rystet, sier UKIP-politiker Steven Woolfe til avisen Daily Mail fra sykesengen.

Detaljene rundt hva som skjedde i EU-parlamentet i Strasbourg i går formiddag spriker. En venn av partikollega Mike Hookem, en tidligere soldat, hevder det var Woolfe som slo først.

– Steven fikk inn det første slaget. Han snublet i sine egne føtter og falt. Det minnet om en skolegård, sier kilden til Daily Mail.

Hendelsen mellom Woolfe og Hookem fant sted i forbindelse med et opphetet møte om det kriserammede partiets fremtid.

Høyrepopulistiske UKIP var sentrale i kampanjen for å få britene ut av EU, og må nå finne ut hva partiets formål skal være etter at den viktigste kampsaken er avgjort.

– Verste jobben i verden

Nigel Farage, partiets leder gjennom mange år, gikk av etter folkeavstemningen i juni og sier han ikke planlegger noen retur til det han omtaler som «en ganske råtten jobb».

Den 16. september ble Diane James valgt til ny leder etter en bitter lederstrid, men bare 18 dager senere trakk hun seg.

– Det er blitt klart for meg at jeg ikke har den nødvendige autoriteten eller støtten fra mine kolleger i Europaparlamentet til å gjennomføre de endringene jeg mener er nødvendige, skrev hun i en kunngjøring tirsdag.

Omtalt som forræder

Dermed var det duket for en ny lederkamp der Steven Woolfe er en av de heteste kandidatene til å ta over. Men uttalelser fra Woolfe om at han vurderer å hoppe over til Det konservative partiet, har fått enkelte UKIP-kolleger til å se rødt og kalle ham en forræder.

Dette skal ha vært kjernen i slåsskampen torsdag, som endte med at Woolfe kollapset noen timer senere på en gangbro i EU-parlamentet og måtte kjøres til sykehus.

Det ble først meldt at han hadde fått en hjerneblødning under slåsskampen, men dette ble avkreftet torsdag kveld.

– Jeg føler meg klar, lykkelig og smilende som alltid. Jeg sitter opp og får høre at jeg ser godt ut, sier Woolfe i en kunngjøring.

Hele opposisjonen ligger med brukket rygg

Hendelsen fra parlamentet preger britiske avisforsider i dag. «Et dramatisk slag for UKIPs rennome», slår the Times fast.

«Bare en mislykket Brexit kan redde UKIP nå», skriver Alexandra Phillips, partiets tidligere mediasjef, i The Guardian. Hun har meldt seg inn i det konservative partiet til statsminister Theresa May.

UKIP er imidlertid ikke det eneste opposisjonspartiet som er i trøbbel. Det britiske arbeiderpartiet under ledelse av mørkerøde Jeremy Corbyn, gjør det svært dårlig på målingene.

Enkelte har vært ute og advart om at Storbritannia risikerer å bli en ettpartistat der de konservative har all makt.

– Hele Brexit-debatten føres av mer eller mindre rasjonelle deler av det konservative partiet. Dette er ikke et sunt utgangspunkt for en moden politisk debatt, har Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo, tidligere uttalt til Aftenposten.

