Partiet til Putin faller kraftig foran valget. En av utfordrerne er en ung, kjekk Lenin.

– God kveld! Det er fra staben i Forente Russland, sier stemmen i telefonen.

– Alle vet at president Vladimir Putin jobber hardt for Russland. Vil du også støtte Putin ved å stemme på partiet Forente Russland i valget?

Putins statsbærende parti prøver febrilsk å unngå et kraftig, historisk valgnederlag.

Så mye faller Putins parti

31 prosent av russerne sier de vil stemme på Forente Russland ved valget 18. september, ifølge siste måling fra det uavhengige Levada-senteret. Dette er en nedgang på åtte prosent siden juli.

Kommunistene har 10 prosent oppsluting, omtrent som før.

Ultranasjonalistene i partiet til Vladimirtil Zjirinovskij - LDPR - har økt til 9 prosent, fra ca 5 prosent i januar.

De resterende ti partiene som fikk stille lister etter de svært kompliserte og byråkratiske valgreglene, har rundt 1 prosent.

Kirill Kudryavtsev, REUTERS/NTB SCANPIX

– Ta tilbake grensene til Sovjet

Ultranasjonalisten Zjirinovskij er i medvind. Etter 25 år med til dels ekstreme utspill, er 70-åringen nå en av Russlands mest kjente politikere. Han er en hyppig gjest i Kreml, og dukker nesten daglig opp i de statlige nyhetssendingene.

Et av hans valgløfter er å «ta tilbake grensene fra Sovjetunionen».

Nasjonalistene frister også «minimumslønn på 20.000 rubler», «gratis medisiner» og «gratis utdannelse- uten å måtte avlegge eksamen».

KPRF

Sexy kommunisme og ultranasjonalisme

Kommunistpartiet har leid inn nye PR-folk for å friske opp sitt image ved å spille på en blanding av sex - og Lenin.

De går til valg med en ung 2016-modell av Lenin med ny laptop og moteriktig klokke, sammen med en ung, vakker kommunistjente i røde solbriller og mobil.

Så langt har det ikke virket, til tross for at 20 millioner russere nå lever under fattigdomsgrensen.

Flere vender ryggen til valget

Russere flest vet at det russiske parlamentet Dumaen i praksis har minimal innflytelse. Alle makt er samlet hos Putin i Kreml.

Det partiet som vokser klart mest, er hjemmesitterne.

46 prosent av de spurte sier at de ikke vil stemme.

SPUTNIK / X02440

Putin like populær, statsministeren får juling

Selv om Putins parti går kraftig tilbake, er presidentens popularitet nesten like høy. Putin har de siste årene distansert seg litt fra sitt korrupsjonsbefengte parti.

82 prosent av de spurte mener fortsatt at presidenten gjør en god jobb.

Den som derimot får svi, er Putins statsminister og partileder Dimitrij Medvedev. Han får skylden for vanstyre og beinharde sparetiltak under den økonomiske krisen.

Flere hundre tusen russere har skrevet under på et opprop om at statsministeren må sparkes.

Dette står på spill

Første uke med valgkamp viser at den økonomiske krisen og de store nedskjæringene i offentlige budsjetter er det viktigste saken for folk flest.

Krigen i Ukraina og annekteringen av Krim kommer lengre ned.

Omfattende valgjuks under forrige Duma-valg i 2011 bidro til de store gatedemonstrasjonene i Moskva, som overrasket og skremte Putin og makthaverne i Kreml.

Ved dette valget er Kreml fast bestemt på at noe lignende ikke skal skje igjen.

Norges tidligere utenriksminister Jan Pettersen leder de internasjonale valgobservatørene fra OSCE som overvåker valget.

MAXIM ZMEYEV, REUTERS/NTB SCANPIX

Splittet opposisjon

De eneste reelle, liberale opposisjonspartiene som har våget å kritisere Putins krig i Ukraina og annektering av Krim, er splittet og svake.

Partiene Jabloko og Parnass klarte ikke å samle seg om en felles liste. Et av spørsmålene nå er om de liberale partiene i det hele tatt klarer å få et mandat.

PARNASS-alliansen sprakk i våres da lederen ble filmet på soverommet med sin elskerinne. Etter elskovsstunden kom han med svært nedsettende kommentarer om sine liberale partnere.

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj får ikke stille som følge av en farseaktig rettssak mot ham.