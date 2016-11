Paul Ryan fikk fornyet støtte på internt partimøte

Ryan, som under presidentvalgkampen tok avstand fra Donald Trump etter sistnevntes mange omstridte valgkamputspill, ble tirsdag enstemmig stemt frem på et møte med de republikanske representantene.

Republikanerne sikret seg flertallet i både Representantenes hus og i Senatet i valget forrige uke.

Vil omsette seieren i politikk

Ryan snakket selv med pressen foran det lukkede partimøtet.

– Velkommen til daggry med en ny, forent republikansk regjering. Det føles godt å si det. Dette vil bli et styre som skal omsette påtroppende president Trumps seier til ekte fremgang for det amerikanske folk, sa Ryan.

Etter valget ser det som det til tider anstrengte forholdet mellom Ryan og Trump er blitt betydelig bedre.

Ryan må fremdeles velges til Speaker 3. januar i Representantenes hus. Han er da avhengig av at de fleste republikanske politikerne støtter ham.

Carolyn Kaster / AP/ NTB Scanpix

Legger statsrådkabal

Samtidig legger påtroppende president Donald Trump nå regjeringskabal sammen med blivende visepresident Mike Pence, men hvilke kort de to måtte ha i ermet er foreløpig ikke kjent.

Det eneste som hittil er klart er at Trump har valgt lederen for Republikanernes nasjonalkomité, Reince Priebus, til stabssjef og den omstridte Breitbart-redaktøren Steve Bannon til sin nærmeste rådgiver.

Giuliani som utenriksminister?

Trump og Pence satte seg tirsdag sammen i New York for å begynne å jobbe med regjeringskabalen.

Amerikanske medier er fulle av spekulasjoner om hvem som får ministerpostene, og ett av de heteste tipsene går på at New Yorks tidligere borgermester Rudolph Giuliani blir utenriksminister.

72 år gamle Giuliani har markert seg som en av Trumps fremste støttespillere og har også vært nevnt som mulig justisminister, noe han selv rett nok har sagt er uaktuelt.

CARLO ALLEGRI / Reuters/NTB Scanpix

Neo-konservativ hauk

USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton, som er kjent for å være en neo-konservativ hauk, nevnes også som mulig utenriksminister.

– John vil være et godt valg, sa Guiliani tirsdag. På spørsmål om andre vil være enda bedre, var han ikke beskjeden.

– Kanskje meg, men jeg vet ikke, sa han.

Senator Jeff Sessions fra Alabama sluttet også tidlig opp om Trumps presidentkandidatur og blir kanskje belønnet med en statsrådspost. Ifølge spekulasjonene kan han både være aktuell som justisminister, forsvarsminister og sikkerhetsminister.

Ifølge The New York Times har Sessions lenge tatt til orde for å begrense innvandringen til USA, og han ble i sin tid veid og funnet for lett til jobben som føderal dommer etter at det ble kjent at han hadde kommet med rasistiske utsagn.

Flere navn

To andre navn som har dukket opp, er general Michael Flynn og New Jersey-guvernør Chris Christie.

Flynn ledet tidligere USAs militære etterretningstjeneste og er nevnt som kandidat til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Finansmannen Robert Grady, som var politisk rådgiver for George Bush sr. og satt i hans administrasjon på begynnelsen av 1990-tallet, er trukket fram som mulig innenriks- eller energiminister.

Oljemilliardærer

Oljemilliardærene Harold Hamm og Kevin Cramer er også nevnt som mulige energiminister-kandidater, og det samme er kongressrepresentanten Kevin Cramer fra North-Dakota.

Ifølge enkelte kilder vurderer Trump også å utnevne Richard Grenell til posten som FN-ambassadør. Hvis Senatet godkjenner utnevnelsen, blir han den første åpent homofile amerikaneren som får en så sentral utenrikspolitisk post.