Pause i luftangrepene mot Aleppo

– Det har ikke vært noen nye luftangrep mellom i går morges og fram til nå, sier Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) leder Rami Abdulrahman.

Russland kunngjorde mandag at russiske fly og syriske regjeringsstyrker vil innstille alle angrep i en åttetimersperiode som starter torsdag. I forkant av denne «humanitære pausen» stoppet russiske og syriske luftstyrker tirsdag sine angrep mot Aleppo.

Ibrahim Abu al-Leith, en talsmann for redningsgruppa Hvite hjelmer, sier osdag at ingen fly sirkler over byen nå, men artilleri- og rakettangrep pågår fortsatt i deler av Aleppo.

– Det er bedre enn tidligere, men folk vil ikke gå ut med mindre alle angrep stopper. De er fortsatt redde fordi de vet at regimet og Russland ikke er til å stole på, sier Abu al-Leith.

Våpenhvile

Russiske myndigheter sier at den midlertidige stansen torsdag skal gi de mer enn 250.000 sivile som fortsatt er fanget i Øst-Aleppo muligheten til å forberede seg til å forlate byen.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sa tirsdag at bombestansen skal garantere seks trygge korridorer for evakuering av syke og sårede. I tillegg skal regimevennlige bakkestyrker trekke seg tilbake slik at alle som bærer våpen, skal få passere uhindret gjennom to korridorer, deriblant via Castello-veien, som tidligere fungerte som opprørernes forsyningslinje fra Tyrkia.

FN har ønsket Russlands kunngjøring velkommen, men sier at de avventer sikkerhetsforsikringer fra alle sider før de vil gå inn i Aleppo med nødhjelp og for å evakuere sivilbefolkningen.

Gjennombrudd

FN-rådgiver Jan Egeland sier han har et håp om et gjennombrudd i arbeidet med å starte nødhjelpsleveranser og evakuere sivilbefolkning fra Øst-Aleppo i løpet av de neste døgnene.

– Dette burde skjedd for lenge siden, sa Egeland, som er tilrettelegger for FNs arbeidsgruppe for beskyttelse av sivile i Syria, til NTB tirsdag.

Evakuering av sivile må skje frivillig, og uttransportering av sivile, samt levering av forsyninger til dem som er igjen i de opprørskontrollerte områdene i Øst-Aleppo, er ikke noe som er mulig å gjennomføre på så få timer, mener Egeland.

Han viser til at flere frontlinjer må krysses på veien gjennom storbyen. FN mener det er behov for to døgn med våpenhvile.

Senere onsdag skal Frankrikes president François Hollande og Tysklands statsminister Angela Merkel møte Russlands president Vladimir Putin for å diskutere den planlagte våpenhvilen.