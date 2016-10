Paven holdt stadionmesse for 18.000 i Malmö

– Ydmykhet gjør det mulig å legge til side det som splitter oss og gjør oss fremmede for hverandre, sa paven i sin preken.

Tusener av katolikker jublet da paven ankom stadionet i Malmö tirsdag formiddag. Biskopen av Roma rullet inn på Swedbank stadion in Malmö i en «popemobile», ifølge avisa Expressen.

AP / NTB Scanpix

AP/NTB Scanpix

Andrew Medichini / AP / NTB Scanpix

Mange latinamerikanere hadde funnet veien til arenaen. Nyhetsbyrået Reuters publiserte dessuten et bilde av en nonne med norsk flagg i folkehavet.

Fakta: Reformasjonen Religiøs omveltning i Europa på 1500-tallet, der den vestlige kristendommen ble splittet ved at protestantene brøt ut av den romersk-katolske kirke. Utløst av Martin Luthers oppgjør med den romersk-katolske kirke, som startet med hans 95 teser mot avlatshandelen, offentliggjort 31. oktober 1517. Ifølge Luther (1483-1546) hadde den romersk-katolske kirke forvansket kristendommen med en rekke tradisjoner uten grunnlag i Bibelen. Luther mente kirken ikke trengte noen pave, og at den burde være underordnet statsmakten politisk. Lutheranismen spredte seg i Nord-Tyskland, til Norden og flere andre nordeuropeiske land. I Danmark og Norge ble reformasjonen innført ved kongelig påbud i 1536, samtidig som Norge mistet sin politiske selvstendighet. Katolsk tro ble effektivt undertrykket. Franskfødte Jean Calvin (1509-1564), som hadde base i Genève, sto for en mer radikal reformert retning og en mer demokratisk kirkeordning. Calvins lære ble innført i deler av Sveits, samt i Skottland og Nederland. England gjennomførte sin egne moderate reformasjon, basert på politiske hensyn. Den katolske kirken klarte å stoppe spredningen av reformasjonen i Europa gjennom den såkalte motreformasjonen på sluttet av 1500-tallet. De søreuropeiske landene der fyrstene alt hadde stor kontroll med kirken, forble katolske. Reformasjonen og motreformasjonen førte til en rekke kriger i Europa. Den siste av disse var trettiårskrigen, som sluttet i 1648. (Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia) (©NTB)

– Fantastisk opplevelse

Før messen dannet det seg lange køer utenfor området, hvor katolikker ankom med busser fra mange steder i Sverige.

– Det kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Jeg har drømt om dette i hele mitt liv, sa Negasi Chafai, som reiste fra Norrköping klokken 1 på natta for å sikre seg en god plass.

Paven er i Sverige for å markere at det snart har gått 500 år siden reformasjonen. Mandag tok han til orde for et godt forhold mellom katolikker og protestanter under en felles gudstjeneste med svenske kirkeledere og representanter for Det lutherske verdensforbund i Lund.

– Vår splittelse har vært en enorm kilde til lidelser og misforståelser, sa paven.

MAX ROSSI / X90039

TT NEWS AGENCY / X02350

Møtte kongefamilien

Også Helga Haugland Byfuglien, ledende biskop i Den norske kirke, talte under gudstjenesten i den svenske universitetsbyen. Hun leste en tekst og påpekte at Den katolske kirke fortsatt sier nei til felles nattverd sammen med andre kristne, skriver Vårt Land.

Tidligere på dagen ble paven tatt imot av statsminister Stefan Löfven, før han møtte den svenske kongefamilien.

Krig og forfølgelse

Startskuddet for reformasjonen gikk da munken Martin Luther spikret opp 95 teser med kritikk av pavekirken på en kirkedør i Tyskland i 1517.

MAX ROSSI / X90039

TT NEWS AGENCY / X02350

Bare et par tiår senere var Luthers nye tolkning av kristendommen innført både i Sverige og Danmark – samtidig som Norge i praksis ble en dansk provins. Mange land i Nord-Europa tok avstand fra paven og bekjente seg i stedet til ulike former for protestantisme.

De første århundrene etter reformasjonen var Europa preget av religiøs strid, forfølgelse og krig mellom katolikker og protestanter. Forholdet er atskillig bedre i dag, og pavens besøk i Sverige markerer også over 50 år med forsoningsdialog mellom katolikker og lutheranere. (©NTB)

