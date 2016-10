Pence åpner for amerikanske angrep mot Assad i Syria

Debatten mellom visepresidentkandidatene Tim Kaine og Mike Pence ble en langt mer kontrollert og respektfull affære enn forrige ukes debatt mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Selv om begge angrep hverandre gjentatte ganger og til tider ble provosert av hverandres angrep, var tonen sindig og rolig i de 90 minuttene debatten varte.

Men det var likevel tydelig at USA står overfor to svært ulike alternativer når de om fem uker skal velge landets neste president.

Pence, som er guvernør i delstaten Iowa, hadde trolig den vanskeligste oppgaven: Han skulle rette opp valgkampskuta etter en katastrofal uke for Trump-kampanjen samtidig som han måtte forsvare en rekke uttalelser Trump har kommet med som Pence tidligere har vært uenig i.

Og selv om Pence ikke klarte å forsvare Trumps nedsettende kommentarer om kvinner, muslimer og mexicanere, var han klar og tydelig på spørsmål om både økonomien og sikkerhetspolitikk.

– Det er umulig å motsi at USA er mindre trygt i dag enn da Obama ble president, sa Pence.

Kaine var uenig, men det amerikanske folket er på linje med Pence på det spørsmålet. Målinger, inkludert en fersk undersøkelse fra Fox News, viser at 54 prosent av befolkningen føler seg mindre trygge i dag enn de var i 2008.

Pence trakk også frem det han mente var dårlig ledelse fra Obama-adminstrasjonen i internasjonal politikk, spesielt i Midtøsten.

I det som kanskje var debattens mest overraskende øyeblikk, gikk Indiana-guvernøren mye lenger enn hva Trump-kampanjen tidligere har gjort på spørsmålet om USAs rolle i Syria.

– USA må være forberedt på å bruke militærmakt mot Assad-regimets regjeringsstyrker, sa Pence.

Det vil i så fall bety at USA skal angripe en nær alliert av Russland. Mens Trump gjentatte ganger har snakket varmt om Russlands president, Vladimir Putin, gjorde Pence det klart at han har en helt annen oppfatning:

– Russlands provokasjoner må bli møtt med amerikansk styrke, sa Pence, som i debatten omtalte Putin som en «liten bølle av en leder».

Tim Kaine, som representerer Virginia i Senatet i Washington, DC, hadde en enklere jobb i debatten enn Mike Pence. Hillary Clinton har hatt et stort oppsving på meningsmålingene den siste uken, og Kaine visste at det ville bli vanskelig for Pence å forsvare Trump på noen av de mest ekstreme tingene milliardæren har sagt.

Kaine gjorde heller ingen store feil, og han baserte mesteparten av debatten sin på å sitere Trump overfor Pence.

Ifølge nettstedet fivethirtyeight.com angrep Kaine Trump 32 ganger, mens han kun kritiserte Pence ni ganger i løpet av debatten.