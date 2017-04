Pence på besøk nær grensen til Nord-Korea

Pence ble mandag fløyet med helikopter inn til den USA-ledede FN-basen Camp Bonifas like ved den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea.

– Vi ønsker sikkerhet gjennom fredelige midler, gjennom forhandlinger. Men alle muligheter ligger på bordet, sa Pence. Han gjentok at president Donald Trump håper at Kina vil bruke sin posisjon til å få Nord-Korea til stanse atomprogrammet sitt.

–Beskjeden fra USAs befolkning er at vi søker fred, men USA har alltid søkt fred gjennom styrke, sa visepresidenten.

«Tålmodigheten har rent ut»

Den siste tiden har spenningen mellom USA og Nord-Korea økt som følge av Nord-Koreas testoppskytinger av raketter, senest gjennom et mislykket forsøk i helgen.

– Tiden for strategisk tålmodighet er over. President Trump har gjort det klart at tålmodigheten til USA og våre allierte i denne regionen har rent ut, og vi ønsker å se forandring. Vi vil at Nord-Korea skal avbryte den uforsvarlige utviklingen av atomvåpen. Den gjentatte testingen av missiler er også uakseptabel, sa Pence.

Faren tjenestegjorde i Koreakrigen

Besøket i Sør-Korea er del av en ti dager lang reise i Asia for den amerikanske visepresidenten.

–Jeg er spesielt ydmyk over å være her. Faren min tjenestegjorde i Koreakrigen for USA, og på vei hit så vi noen av områdene hvor faren min kjempet side om side med koreanske styrker for å hjelpe dem til å vinne sin frihet.

