Pensjonister får beskjed om å jobbe 10 år til. Ellers havner Russland i grøften.

– Jeg gledet meg så lenge til å bli pensjonist. Etter 35 år i arbeid begynte det å bli tungt, sier Evgenija Jakimovskaja (56).

– Jeg elsket jobben, men det var ikke lett.

I fjor gikk hun ut i pensjon som 55-åring etter 25 år på musikkinstrument-fabrikken Lira. Hun kjenner fortsatt den skarpe lukten av lakk.

– Jeg drømte i mange år om å være fri, lykkelig og gjøre det jeg ville. Og min drøm er å bli treningsinstruktør, sier Evgenija.

Nå kan pensjonistdrømmene til millioner av russere være over før den har startet.

Gina Grieg Riisnæs

Putins store pensjonssjokk

Denne uken la Putins strateger frem flere drastiske forslag for Russland som får mange russere til å se rødt.

Det mest dramatiske forslaget er å heve pensjonsalderen fra 55 til 63 år for kvinner og 65 for menn, samt fryse pensjonene i 20 år fremover.

– Det vil vi redusere antallet fremtidige pensjonister med 9 prosent, sa Russlands tidligere finansminister og leder for Senter for Strategisk Research Aleksei Kudrin da han la frem Russlands strategiplan frem til 2035.

– Russere flest forstår at vi er på vei dit, sier Evgenija, som Aftenposten møter på treningstur i Mosfilmovskaja-gaten.

– Men dette er altfor dramatisk. Vi russere trenger tid før en så dramatisk omveltning, sier Evgenija.

POOL / REUTERS

Fem veldig reelle trusler mot russerne.

Putins strategiske rådgivere begrunner de dystre spådommene slik:

Et økende teknologisk gap mellom Russland og Vesten. Russland vokser saktere enn resten av verden og har i snitt bare vokst 1 prosent årlig i ti år. Frem til 2030 blir det ti millioner færre russere mellom 20 og 39 år. I dag er 56 prosent av russerne i arbeidsalder. Om knapt tyve år må hver russer forsørge to pensjonister med dagens utvikling, Russland har ikke råd til å opprettholde det ekspertene mener er et «tilfredsstillende forsvar». I dag går en tredjedel av det russiske statsbudsjettet til militær- og sikkerhetsutgifter.

– Vi er i fremtiden rett og slett ikke i stand til å sørge for et anstendig liv for våre borgere, skriver avisen Gazeta.ru.

Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix

Slik skal Russland unngå økonomisk kollaps

I tillegg til å heve pensjonsalderen og fryse pensjonen, foreslås også andre tiltak.

For å få til en sårt tiltrengt «eksport-boom», skal regler og byråkrati forenkles og fjernes.

For å holde hjulene i gang, foreslås å bygge 1200 km med høyhastighetstog og 5000 kilometer med motorveier.

Forsvars-, sikkerhet- og politibudsjettene skal reduseres kraftig, mens bevilgningene til skole og helse skal øke.

Etter planen skal Russland gjennom en storstilt privatisering av de store offentlige selskapene som kontrollerer det meste av Russlands økonomi.

En «teknologirevolusjon» skal startes ved hjelp av 10–20 store konsortier med både russiske og utenlandske deltagere.

– Mine barn kan klare det. Ikke jeg.

Ingen tror Putin vil våge å ta stilling til forslagene før etter valget.

En viktig forklaring på hvorfor Putin er så populær, er kraftig økning i pensjonene.

I løpet av den økonomiske krisen har russerne i stedet betalt prisen i form av lavere levestandard, høyere priser og lavere lønninger.

Putins sentralbanksjef Elvira Nabiullina og økonomiske strategirådgiver Aleksei Kudrin har stått for en knallhard linje med høye renter for å få inflasjonen ned.

Deres hardeste kritikere er Russlands entreprenør-oligarker og banksjefer, som mener de skyhøye rentene tar knekken på all nyskapning.

Gina Grieg Riisnæs

Evgenija gjorde drømmen til virkelighet

– De fleste av oss pensjonister jobber i dag. Mange har ikke råd til å leve bare av pensjonen, sier Evgenija, som har to barn og tre barnebarn. Mannen døde av hjerteinfarkt som 52-åring.

Hun vil ikke si til Aftenposten hvor mye hun har å leve av.

I Moskva får minstepensjonistene utbetalt 2100 kroner i måneden. Mange russere skammer seg for å innrømme hvor lite penger de faktisk har å leve for.

Evgenija vil heller være positiv.

– Ett år etter at jeg ble pensjonist, er jeg nå blitt treningsinstruktør i «Nordic Walking», sier Evgenija begeistret.

– Det var min drøm. Nå har jeg klasser tre ganger i uken, og har det bedre enn noensinne, sier Evgenija.

– Høyere pensjonsalder passer nok bedre for mine barn. De er bare 35 år og har god tid til å planlegge hvordan de skal klare seg.