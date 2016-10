Pentagon: Mosul-offensiven går raskere enn ventet

Men han advarer likevel om at offensiven «kan ta noe tid», og at det gjenstår å se om IS-krigerne vil bli værende og ta opp kampen, melder BBC.

Rapportene fra frontlinjen går ut på at peshmerga-styrkene øst for Mosul gjør stadig nye fremskritt. Nærmere 4000 kurdiske peshmerga-soldater deltar i kampen for å få kontroll på nærmere ti landsbyer i områdene øst for Mosul, rapporterer New York Times.

Gjør fremskritt

Ifølge en BBC-journalist som befinner seg sammen med irakiske regjeringsstyrker, er frontlinjen nå to mil sør for byen.

– Tidlige indikasjoner tyder på at irakiske styrker har oppfylt sine mål så langt. De er foran skjema etter den første dagen. Dette går etter planen for irakerne. Men fortsatt er vi i en tidlig fase, og vi fienden vil påvirke dette. Vi må fortsatt se om IS blir igjen og kjemper, sier Peter Cook, talsmann i Pentagon, ifølge BBC.

I tillegg soldatene som kjemper står flere tropper fra den irakiske hæren og de kurdiske styrkene klar nord, sør og øst for byen, etterhvert som offensiven trappes opp, ifølge New York Times.

Totalt utgjør koalisjonen som sammen kjemper for å drive IS ut fra Mosul nærmere 30.000 soldater. Det er antatt at IS har mellom 4000 og 8000 soldater i byen, ifølge BBC.

Både peshmarga-styrkene og de irakiske regjeringsstyrkene får støtte fra den USA-ledede koalisjonen, som bistår med luftstøtte til styrkene på bakken.

Frykter humanitær krise

Mandag morgen kunngjorde både irakiske og amerikanske myndigheter at offensiven mot storbyen var i gang. Natt til tirsdag fortsatte kampene, og det meldes om flere IS-angrep på irakiske stridsvogner.

Mosul, som er den nest største byen i Irak har vært kontrollert av IS siden juni 2014.

Kampen om byen kan bli den største militæroperasjonen i Irak siden USA invaderte landet i 2003.

Hvor mange som bor i byen er usikkert. Før krigen bodde 2,5 millioner der. De fleste tallene går ut på at i overkant av én million bor der.

På grunn av kampene det blir i tiden fremover er det ventet at disse personene vil bli tvunget på flukt, og at det vil bli en humanitær krise i området.

Alt om offensiven mot Mosul: