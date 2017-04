Per Sandberg ble grillet om snøkrabbe i EU-møte

– Norge stiller seg selv i et svært dårlig lys i denne saken, sa polske Jaroslaw Walesa til Sandberg da den norske statsråden møtte EU-parlamentets fiskerikomité til diskusjon i Brussel.

EU og Norge har kjørt seg helt fast i konflikten om snøkrabbefiske i norske farvann. Dialogen ser ikke ut til å gå noen vei, fastslo nederlandske Peter van Dalen.

– Norge har ikke retten på sin side. Jeg tror vi til slutt vil ende opp i domstolen i Haag, sa van Dalen, som la til at han hadde «fått nok» av forsøk på å omgå reglene.

– Vi må ganske enkelt avgjøre denne saken i retten. Hva sier statsråden til det? spurte han.

Holdt seg til manus

Frp-nestlederen var tydelig spent før utspørringen. Inne i møtesalen holdt han seg strengt til manus.

– Vi er ikke villige til å inngå kompromisser når det gjelder Norges rett til å regulere og utnytte ressurser på den norske kontinentalsokkelen, sa Sandberg.

Ifølge ham har EU-fartøyer ingen rett til å fiske etter snøkrabbe i norske farvann uten at Norge inviterer dem.

– Det er Norge alene som har autoritet til å lisensiere fiske av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel. Det gjelder til og med våre egne fiskere. Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke, sa fiskeriministeren.

Ny art i Norge

Snøkrabben er forholdsvis ny i Norge. Den ble første gang oppdaget langs finnmarkskysten i 2003. Arten har trolig kommet til Norge med ballastvann på skip.

Det er spesielt i farvannene rundt Svalbard det nå er strid om hvem som skal ha lov til å fange nykomlingen. EU har gitt 20 fartøyer lisens til å fiske. Norge har på sin side sagt blankt nei til lisensene.

I et forsøk på å løse konflikten har Norge tilbudt EU en byttehandel med kvoter. Det har ikke slått an. Etter hva NTB forstår, skal EU-kommisjonen nylig ha kommet med et motforslag som nå er oppe til vurdering i Norge.

På norsk side er det også en oppfatning om at enkeltland skal ha insistert på en hard linje overfor Norge. Det gjelder spesielt Latvia, som har sterke interesser i saken.

Opphetet diskusjon

I diskusjonen i EU-parlamentet kalte Sandberg de nye EU-lisensene et «klart brudd på havretten».

Det provoserte parlamentarikerne.

– Jeg mener det er svært problematisk når en minister kommer til EU-parlamentet og sier at vi handler i strid med havretten. Det er en veldig sterk uttalelse, og den er ikke riktig heller, sa spanske Gabriel Mato.

Jaroslaw Walesa – som er sønnen til fredsprisvinner Lech Walesa – minnet Sandberg om at Norge ikke har monopol på tolkning av traktatene.

– Dere har deres tolkning, men det er bare én side av saken. Det betyr ikke at dere har rett, sa han.

Kan ende opp i retten

Sandberg virket lettere rødkokt da han kom ut fra møtet. På gangen ga norske diplomater ham ros for innsatsen.

Fiskeriministeren sier til NTB at han føler seg trygg på at Norge står på fast grunn. Han mener Norge har gitt EU et «sjenerøst» tilbud, men vil ikke utelukke at van Dalens spådom likevel kan gå i oppfyllelse.

Saken kan ende opp i domstolen.

– Det har vi hele tida vært forberedt på. Da vil det ta lang tid. Men vi må prøve å komme i mål før det går den veien, sier han.