Person skutt under Trump-demo i Portland

– En person er skutt. Alle må forlate området umiddelbart, tvitret politiet i Portland natt til lørdag.

I en pressemelding skriver politiet at personen som ble skutt er fraktet til sykehus med ikke-livstruende skader.

Politiet opplyser at den mistenkte er en afroamerikansk mann i slutten av tenårene, og ber vitner melde seg.

Skal ha flyktet i bil

Et øyenvitne, 25 år gamle Cameron Whitten, sier til OregonLive at demonstrantene gikk over Morrison-brua over elva i sentrum av byen, i vestlig retning da en bil med flere personer kom motsatt vei.

Flere personer gikk ut av bilen, den ene av dem med et håndvåpen. En demonstrant ble skutt i nedre del av kroppen, ifølge Whitten.

Den mistenkte skal ha skutt fra en bil og flyktet i en en grå eller sølvfarget sedan.

Kastet prosjektiler mot politiet

Da hadde demonstrasjonen pågått i flere timer.

Natt til lørdag ble det flere ganger kastet prosjektiler mot politiet.

Politiet i Portland har lagt ut et bilde med etterlysning av en mann som skal ha deltatt i voldelige sammenstøt i forbindelse med demonstrasjonene:

Demonstrasjoner i flere byer etter Trump-seier

Det var demonstrasjoner i Portland også torsdag kveld. Da ble 26 personer pågrepet.

Også i flere andre amerikanske byer har det vært demonstrasjoner etter at Donald Trump vant presidentvalget tirsdag.

Onsdag var det større demonstrasjoner i blant annet New York, Chicago, Boston, Philadelphia, Portland, Austin, Los Angeles, Seattle og Washington.