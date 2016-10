I podkasten Aftenposten Verden svarer vi på spørsmålet om hva som var nattens debatts lavmål, i det som karakteriseres som den verste TV-debatten noensinne.

USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg mener det var da Donald Trump varslet at han skulle instruere riksadvokaten til å gå etter Hillary Clinton.

Rønneberg sier at Trumps linje vil plassere USA i selskap med land det ikke er naturlig at det sammenlignes med.

Mens utenriksmedarbeiderne Steinar Dyrnes og Kjetil Hanssen mener at Trumps bruk av Bill Clintons påståtte sexaffærer var lavmål, fordi dette ikke hadde noe med Hillary å gjøre.

Lytt til vår siste podkast i spilleren under, på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.

TV er vinneren

USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg og journalistene Kjetil Hanssen og Steinar Dyrnes forteller også hvordan TV i særlig grad er blitt viktig i denne valgkampen. Først bygget de opp Donald Trump og så har TV-debattene vært viktige fora, fordi dette er en av de få arenaene der kandidatene må svare på spørsmål. Ellers er resten av valgkampen veldig regissert. Kandidatene gir sjelden pressekonferanser.

Den første debatten ble sett av mer enn 84 millioner mennesker, ny rekord. Dette har betydd store inntekter til de store amerikanske TV-selskapene.

Deltagerne mener nattens debatt representerer et lavmål siden man startet med TV-debatter for 56 år siden.

Utenriksmedarbeiderne Steinar Dyrnes og Kjetil Hanssen minner om at det er de tradisjonelle mediene på papir, The Washington Post og The New York Times, som har satt dagsorden. De har avslørt Trumps skatteforhold og også hans uttalelser om kvinner.

Deltagerne spår at det kommer en mer omfattende debatt om medienes rolle i kjølvannet av dette valget. Det gjelder ikke minst TVs dekning av Trump, en kandidat de lenge ikke tok alvorlig og dermed dekket ham mer som show enn som en politiker.

Programleder er utenriksjournalist Alf Ole Ask.