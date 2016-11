I 2010 mistet Polen sin president og en rekke andre fremstående politikere og tjenestemenn da et fly på vei til en minnestund i russiske Smolensk styrtet. Siden har konflikten omkring ulykkesårsaken splittet landet. Presidentens tvillingbror, Jaroslaw Kaczynski, er leder for regjeringspartiet PiS (Lov- og rettferdighetspartiet). Han har hele tiden insistert på at russerne sto bak flystyrten.

Den offisielle granskingen gjennomført under daværende statsminister Donald Tusk konkluderte med at tragedien nettopp var en ulykke. Årsaken var en kombinasjon av dårlig vær samt feil gjort både av de polske pilotene og det russiske bakkemannskapet.

Men mange mener at også Tusk sto i ledtog med russerne. PiS har dessuten fått vann på mølla av at russerne fortsatt nekter å utlevere flyvraket og de svarte boksene. De begrunner det med at deres egen granskning fortsatt pågår.

Mandag åpnes graven til presidentparet Lech og Maria Kaczynski, senere skal over 80 andre av de omkomne graves opp. Alle skal obduseres både for å identifiseres korrekt og for å se om det finnes spor etter sprengstoff, skriver nyhetsbyrået AFP. Teorien er at det brøt ut brann ombord før styrten.

Fakta: Smolensk-tragedien Et fly med den polske presidenten, sentralbanksjefen, øverste militære leder og en rekke parlamentarikere og andre sentrale tjenestemenn styrtet på vei til Smolensk i Russland 10. april 2010. Alle de 96 ombord omkom. Bakgrunnen for reisen gjør det hele om mulig mer tragisk: Russland og Polen skulle endelig sammen minnes massakren av flere tusen polske offiserer i Katynskogen i 1940. Massakren ble utført av Den røde armé. De ga nazistene skylden, og ikke før i 1990 innrømmet Moskva sannheten. Den polske regjeringen under Donald Tusk foretok en granskning som konkluderte med at det var en ulykke, forårsaket av dårlig vær og menneskelige feil både av polakker og russere. Ulykken har skapt stor politisk splittelse i Polen. Sentralt har den døde presidentens tvillingbror og partileder for PiS, Jaroslaw Kaczynski, stått. Han nekter å tro at flystyrten var en ulykke, men er sikker på at russerne sto bak. Nå sitter hans parti i regjering, og de benytter muligheten til en ny granskning. Under minnemarkeringer og demonstrasjoner har det vært vanlig å anklage Tusk (nå EU-president) for å ha stått i ledtog med russerne.

Ifølge polske medier skal levningene etter 83 av ofrene undersøkes på nytt. Pårørende til 17 av de døde mener imidlertid at det både er «hjerteløst og grusomt» å grave levningene opp igjen og har protestert på avgjørelsen, skriver NTB.

– Oppgravingen er en slags jakt på nye spor som kan bevise den absurde teorien om at president Lech Kaczynski ble drept, sier journalisten Pawel Deresz, som mistet sin kone, en parlamentariker, til AFP.

Bare ti prosent av polakkene støtter beslutningen om å åpne ofrenes graver, ifølge en meningsmåling utført av IPSOS i oktober.

Nasjonalkonservative PiS har hatt regjeringsmakten i Polen i et drøyt år, og Smolensk-granskningen er bare en av mange kontroversielle avgjørelser. Her er noe av det den nye regjeringen har gjort:

Pågående konstitusjonell krise

PiS forsøkte tidlig i regjeringsperioden å endre sammensetningen av dommere i grunnlovsdomstolen. Dommerne motsatte seg regjeringens ønsker, og resultatet er en konstitusjonell krise som fortsatt pågår. EU-kommisjonen har gjentatte ganger kritisert regjeringen, men innvendingene preller av. Ifølge Deutschlandfunk vil problemet snart løse seg selv. Regjeringen kommer formelt til å gi etter på flere punkter. I praksis betyr det derimot lite, fordi åremålet til en liberal dommer snart går ut. Dermed vil dommere utpekt av PiS utgjøre flertallet neste år.

Økt barnetrygd

I valgkampen lovte PiS barnetrygd på 500 zloty (ca. 1000 kroner) måneden til barn nummer to, tre osv. Valgløftet har de holdt, noe som har betydd en stor forskjell for mange familier i et land er gjennomsnittslønnen er på 4000 zloty i måneden (ca. 8000 kroner). Ifølge en gjennomgang av polsk økonomi i Neue Zürcher Zeitung har den høye barnetrygden ført til at flere kvinner holder seg hjemme, noe som er stikk i strid med som trengs i et land med en stadig eldre befolkning. Tiltaket koster også staten 1,5 prosent av brutto nasjonalprodukt. I tillegg forberedes senket pensjonsalder, et annet valgløfte.

Abortloven under press

Polen har allerede en av verdens strengeste abortlover. Abort er bare tillatt etter voldtekt eller incest, dersom mors liv er i fare eller hvis fosteret har store skader. Nylig så det ut til at en ytterligere innskjerping kunne bli vedtatt, men etter omfattende protester forble loven som den er. Før helgen vedtok regjeringen en ny lov som skal hindre også tillatte aborter: Når en kvinne føder et tungt handicappet eller livstruende sykt barn, får hun utbetalt 4000 zloty (ca. 8000 kroner). Allerede er det slik at for de få som får ja til å utføre lovlig abort, kan det være vanskelig å finne en lege som vil utføre inngrepet av frykt for fundamentalister, siterer Süddeutsche Zeitung polske Newsweek.

Uansett ser den sittende regjeringen ut til å holde på velgerne. En meningsmåling fra oktober gir omtrent samme resultat som i valget i 2015, skriver Die Zeit.