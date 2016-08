Nasjonalgarden i den amerikanske delstaten opplyser at ulykken skjedde rundt 100 kilometer nord for småbyen Bethel klokken 11 onsdag formiddag. Litt etter klokken 14 opplyser politiet at det ikke er noen overlevende etter ulykken.

Det skal ha vært en Cessna 208 Caravan fra selskapet Hageland Aviation og en Piper PA-18 Super Cup fra Alaskan Adventures som krasjet. I det første flyet var det tre personer, mens det var to om bord i det andre flyet. (©NTB)