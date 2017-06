Politiet har startet terroretterforskning etter angrep i paradegate i Paris

Føreren ble etter angrepet liggende bevisstløs på bakken, men ingen andre skal være skadd. Innenriksministeren i Frankrike bekreftet like før klokken 17.30 mandag at den antatte gjerningsmannen er død.

Politikilder sier samtidig at det ble funnet en Kalasjnikov-rifle, håndvåpen og gassflasker i mannens bil.

Politiet mistenker angrep

Politiet har i en Twitter-melding bekreftet at de mistenker at det dreier seg om et angrep.

Marigny-teateret, som ligger i nærheten, ble evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg ble metrostasjonen Champs-Élysées-Clémenceau stengt.

Charles Platiau / Reuters / NTB scanpix

Meldingen om politiaksjonen kom like etter klokken 16. Politiet ba samtidig folk om å holde seg unna mens politiaksjonen pågikk, og området ble sperret av.

Stedet ligger like ved presidentpalasset, der president Emmanuel Macron bor.

Eksplosjon inne i bilen

En journalist fra avisen Libération, som var øyenvitne til hendelsen, sier han så en eksplosjon inne i bilen. Politiet trakk mannen ut, mens de brukte brannslukningsapparater for å slukke brannen, skriver BMFTV.

Bertrand Combaldieu / AP / NTB scanpix

Hendelsen mandag skjer to måneder etter at en politimann ble skutt og drept på Champs-Élysées, en av Paris' største turistattraksjoner.

Frankrike har fortsatt unntakstilstand som følge av flere tidligere terrorangrep.