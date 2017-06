Politiet i London sier at angrepene i sentrum av London trolig er terror

Det ble også meldt om en tredje hendelse i Vauxhall-området, men den knivstikkingen viste seg å ikke ha noe med angrepene å gjøre.

Politiaksjonen pågår fortsatt, bekrefter politiet til BBC. Klokken 1.25 norsk tid natt til søndag bekreftet London-politiet at de to hendelsene «er erklært som terrorhandlinger».

Statsminister Theresa May sier også at de «forferdelige» hendelsene i London blir håndtert som en «potensiell terrorhandling».

Det er væpnet politi på de to åstedene og politiet avfyrte skudd da de rykket ut til knivstikking ved Borough Market, som ligger like ved London Bridge på sørsiden av Themsen.

Vitner har fortalt at to menn kom inn i en restaurant og gikk til angrep på folk.

Tre antatte gjerningspersoner

Ifølge BBC leter politiet etter tre antatte gjerningspersoner som kan være bevæpnet, men det er ikke bekreftet. De tre personene skal ha hoppet ut av bilen som kjørte på folk på London Bridge. Etter de kom ut av bilen, skal de ha gått til angrep på folk.

Kringkasteren har også fått opplyst fra politiet at flere enn én person er blitt drept.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Flere drept eller skadet

Det er ikke klart nøyaktig hvordan de to hendelsene henger sammen.

Det britiske transportpolitiet sier at det er meldt at folk er drept eller såret. Et vitne sier til BBC at bilen kjørte av veien på broen og så traff rundt fem eller seks mennesker på fortauet. Et annet vitne sier til Reuters at han så seks personer som lå på bakken uten å røre seg.

Broen og en T-banestasjon i nærheten ble stengt etter angrepet. Politiet ber folk om å holde seg unna området.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Fem eller seks personer påkjørt

BBC-reporter Holly Jones var på broen da hendelsen skjedde. Hun forteller at den hvite varebilen ble kjørt av en mann og «trolig kjørte i rundt 50 miles i timen». Det tilsvarer en fart på omtrent 80 kilometer i timen.

Hun forteller også at en person ble ført bort fra stedet i håndjern.

BBC melder at det er London-politiet som leder den store operasjonen natt til søndag, ikke sikkerhets- eller etterretningstjenestene.

Saken fortsetter under videoen og bildene.

Toby Melville / Reuters

Dominic Lipinski / AP / NTB scanpix

Dominic Lipinski / AP / NTB scanpix

Dominic Lipinski / AP / NTB scanpix

Politiet ber folk løpe og gjemme seg

På Twitter har politiet bedt folk som er i nærheten og føler seg truet, om å «Løp, gjem deg, meld fra». Folk blir bedt om å løpe til et trygt sted.

«Det er et bedre alternativ enn å overgi seg eller forsøke å forhandle», heter det i oppfordringen. Om det ikke er mulig å flykte, ber politiet folk om å gjemme seg.

«Skru av lyden på telefonen og skru av vibreringen. Barrikader deg om du kan. Varsle politiet ved å ringe 999 når det er trygt å gjøre det», står det videre.

Statsminister May holdes kontinuerlig oppdatert, melder Downings Street. May vil lede et møte i regjeringens kriseråd COBRA tidlig søndag morgen.

Det hvite hus opplyser at USAs president Donald Trump også holdes oppdatert om situasjonen.

Andre påkjørsel på bro i London i år

22. mars i år kjørte en mann i en bil inn i folkemengden på Westminster-broen like ved Parlamentet i London.

Han angrep så en politimann med kniv utenfor Parlamentet før han selv ble skutt og drept av politiet. Politimannen og tre fotgjengere på broen ble drept i terrorangrepet og rundt 50 mennesker ble såret. En av dem døde to uker senere på sykehuset.

Tirsdag forrige uke ble 22 mennesker drept i et angrep mote en konsert i Manchester. Det var det dødeligste terrorangrepet i Storbritannia siden de koordinerte angrepen i London 7. juli 2005.

Ekstremistgruppen Den islamske staten (IS) tok på seg skylden for de to seneste angrepene, mens Al-Qaida sto bak angrepene i 2005.