Politiet i Manchester har tatt beslag i en hvit Nissan Micra. De mener den 22-årige selvmordsbomberen brukte bilen til å lagre bombematerialer i forkant av terroraksjonen 22. mai.

Det er politiet som selv gikk ut med disse opplysningene tirsdag.

Bilen ble funnet i et boligområde sentralt i Manchester for fire dager siden. Ifølge politiet skal gjerningsmannen gjentatte ganger i forkant av terroren ha vært innom bilen.

22-åringen kjøpte bruktbilen i midten av april, to døgn før han reiste til Libya.

Politiet har offentliggjort bildet av bilen og opplysningene for å finne ut hvor den var og hvem som kan ha vært i kontakt med bilen i disse to dagene.

I bilen har de også funnet en bag, som de kobler til bomben.

– Nå trenger vi informasjon vitner kan ha om bagen, sier etterforskningsleder Russ Jackson i en uttalelse gjengitt av Manchester Evening News.

Ni sitter i varetekt

Politiet er fortsatt usikre på om gjerningsmannen handlet alene eller samarbeidet med andre. De gikk tidlig ut og mente han var del av et terrornettverk, men måtte senere moderere dette.

Totalt 18 personer er blitt pågrepet i løpet av etterforskningen. Ni av disse sitter fortsatt i varetekt.

Under sitt siste Libya-besøk skal 22-åringen blant annet ha møtt IS-medlemmer som var involvert i Paris-terroren i 2015.

22-åringen var britisk statsborger, men hadde foreldre som kom til Storbritannia som flyktninger før han ble født.

To terroraksjoner på kort tid

Selvmordsbomben ble detonert i etterkant av en utsolgt konsert med popartisten Ariana Grande i Manchester Arena. Bomben inneholdt spikere, skruer og muttere.

22 personer, samt gjerningsmannen, ble drept. 119 ble skadet – hvorav 23 kritisk skadet. Den islamistiske terrorgruppen IS har tatt på seg skylden for terroraksjonen, men det er ennå ikke bekreftet at de faktisk står bak.

Bare 12 dager etter bomben i Manchester, ble Storbritannia utsatt for en ny terroraksjon. På kvelden 3. juni ble 7 personer drept og 48 skadet i London.

