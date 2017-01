Politiet i USA krever booking-avgift av uskyldige - saken opp i høyesterett

Amerikanske kommuners oppfinnsomhet for å hente inn penger i kassen, kjenner ingen grenser. Nå skal høyesterett i USA vurdere om de faktisk går for langt, forteller The New York Times.

En av sakene dreier seg om Corey Satham som hadde 46 dollar i lommen da han ble arrestert for ordensforstyrrelser i Ramsey County i Minnesota. Da han slapp ut to dager senere var saken henlagt, men Satham fikk bare tilbake 21 dollar. 25 dollar beholdt de lokale myndighetene i en slags booking-avgift. De resterende 21 fikk han tilbake på et debetkort som det koster 7,25 dollar å heve penger fra, forteller Thew New York Times.

USAs høyesterett er en politisk slagmark: En død dommer kan endre balansen.

Nå skal høyesterett i USA avgjøre om folk som helt uskyldig hankes inn av lovens lange arm, kan tvinges til å betale ulike former for avgifter. Slike avgifter er en nasjonal trend. I Kentucky må de som settes i varetekt betale for oppholdet, selv om saken senere frafalles. I Colorado er det fem byer som henter inn mer enn 30 prosent av inntektene fra trafikkbøter. I Ferguson i Missouri planlegger man å sette opp en økning av inntekter fra politimyndighetene som en målsetning for etaten.

Bred allianse

Det er uhellig allianse av borgerrettighetsgrupper, forsvarsadvokater, konservative og liberale grupper som står bak søksmålene som USAs ypperste dommere skal behandle. Disse gruppene mener at det som skjer her er konfiskering av privat eiendom og at man også setter fattige mennesker i fengsel uten lov og dom.

Høyesterett behandler også en annen og lignende sak. I Colorado har det vist seg vanskelig for folk som urettmessig har måttet betale bøter å få pengene tilbake. De må saksøke de lokale myndighetene for å få dette.

Tøft for fattige

I hver av sakene dreier det seg om små beløp for den enkelte, men summert opp er dette betydelige beløp for de lokale myndighetene eller delstatene. Ramsey County har ikke engang giddet å legge sin side av saken frem for høyesterett. De viser til det de la frem for ankedomstolen i St. Paul. Der avviste de saksøkerens argument om at 25 dollar er mye penger for en fattig. Det er nesten en halv dagslønn for en offentlig ansatt på minstelønn.

– Kommunal tjenester koster, var beskjeden fra Ramsey County og blir man arrestert av det loakle uten grunn, så har du utløst en kommunal tjeneste.

