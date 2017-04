Politiet undersøkte mulig sprengladning i lastebilen som ble brukt i angrepet.

Det opplyser flere politikilder, men politiet har ikke offisielt bekreftet funnet. På en pressekonferanse lørdag ettermiddag sa politiet at de hadde funnet «en gjenstand» som ikke hører naturlig hjemme i lastebilen, og at denne nå ble undersøkt. På konkret spørsmål bekreftet politiet at de undersøker om det kunne dreie seg om en sprengladning eller brannbombe.

Fire mennesker ble drept og 15 ble skadd da en kapret lastebil braste inn i en gågate i sentrum av Stockholm fredag ettermiddag. Den kaprede lastebilen tok fyr etter angrepet, og ble fjernet fra åstedet natt til lørdag.

Politiet i Sverige oppfordret i dag folk om å holde seg unna sentrale deler av Stockholm. Dette gjør politiet først og fremst av praktiske årsaker.

Ifølge Aftonbladet jobbet politiets bombegruppe med lastebilen natt til lørdag, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 200 meter mens arbeidet pågikk.

Ifølge Aftonbladets opplysninger skal det ha blitt funnet en hjemmelaget bombe, en såkalt IED i lastebilen, og alt tyder på at denne ble funnet i det delvis smadrede førerhuset. Ifølge SVTs politikilder var brannen forårsaket av en hjemmelaget bombe, som ikke eksploderte.

Lastebilen tilhørte bryggeriet Spendrups og ble kapret da sjåføren skulle levere varer på en restaurant.

– I forbindelse med en leveranse på restauranten Caliente var det noen som hoppet inn i førersetet og kjørte av gårde, fortalte kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth i Spendrup.

Gjerningsmannen kjørte deretter rett til Drottninggatan der ferden endte i butikkfasaden til en Åhléns-butikk.

En 39 år gammel usbeker er pågrepet og mistenkes for å ha sittet bak rattet. Ifølge Aftonbladet har mannen gitt uttrykk for sympatier for den ytterliggående islamistgruppen IS på Facebook.

Saken oppdateres.