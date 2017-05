Politiet vil gi konsertgjengere økt trygghetsfølelse – setter inn mer synlig politi rundt Bruno Mars-konsert

Onsdag kommer den populære artisten Bruno Mars med sin «The 24K Magic World Tour» til Telenor Arena på Fornebu.

Den mye brukte konsertarenaen utenfor Oslo har en kapasitet på 25 000 tilskuere på konserter og det nærmer seg utsolgt.

Tirsdag møttes Telenor Arena, arrangøren og politiet for å planlegge for konserten i morgen. For å gi folk økt følelse av trygghet setter politiet inn flere ressurser rundt konserten onsdag.

– Det blir et større innslag av synlig politi. Vi har hatt møte med arrangøren og sikkerhetsansvarlig og blitt enige om ansvarsforholdene, sier Johan Fredriksen, stabssjef i Oslo politidistrikt.

Vidar Ruud, / NTB scanpix

Han ønsker ikke å stigmatisere konsertarranmenter og understreker at det ikke er noen ting ved hendelsen i Manchester, politiet bekjent, som har noen tilknytning til Norge.

– Det er ett av tiltakene vi gjør i tillegg til å jobbe videre med de tiltakene vi allerede har iverksatt, sier Fredriksen, og viser til at PST i april oppjusterte sin vurderingen for et angrep i Norge til «sannsynlig for de neste åtte ukene».

– Det betyr at tiltakene vi har iverksatt blir videreført på lik linje, og særlig innenfor etterretning- og forebyggingssporet. Det fanger alle typer arrangementer, sier Fredriksen.

Telenor Arena: – Ingen økt trussel

Ingve Eikeland, sikkerhetssjef ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangement i Norge eller konserten til Bruno Mars onsdag.

– Men alle som er involvert i konserten i morgen er selvfølgelig ekstra skjerpet, sier Eikeland.

«Jeg har ikke ord som kan beskrive hva jeg føler over det som har skjedd i Manchester», skriver Bruno Mars dagen før konserten i Oslo i en twitter-melding.

Erlend Aas, / NTB scanpix

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) May 23, 2017

– Vi har veldig strenge sikkerhetstiltak allerede, og vi er nøye med å visitere alle på vei inn i arenaen. Det vil vi fortsette med, sier operativ leder for sikkerheten, Henning Kristiansen, i selskapet Pro Sec Security til Budstikka.

Til VG sier Christian Schøyen, prosjektdirektør hos konsertarrangør Live Nation, at de tirsdag skal ha et møte for å vurdere om sikkerheten rundt Bruno Mars-konserten skal skjerpes ytterligere.

Solberg: Skal tørre å gå på konserter

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret tirsdag alle til å tørre å gå på konserter og festivaler og glede seg denne sommeren også.

Hun viser til at hun selv har vært på mange store konserter som den som ble rammet tirsdag, sammen med sine barn. Det vil hun fortsette med.

– Jeg har ikke opplevd at jeg har følt frykt for å være på det. Det er god kontroll inn i Norge. Den største bekjempelsen vi har er etterretningsarbeidet og det forebyggende arbeidet mot ekstremisme, sier hun til NTB.

Hun oppfordrer alle arrangører av konserter og andre store arrangementer til å ta kontakt med sitt lokale politi, som vet hvilke anbefalinger som gjelder.

Oslo Spektrum: – Gjør det vi kan av tiltak

I starten av juni skal Radiohead ha to utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Thomas Kirkeleite, sikkerhetssjef i Oslo Spektrum sier arenaen de siste årene har økt sikkerheten.

– I vårt samfunn er det ikke mulig å gardere seg 100 prosent mot dette, en vi gjør det vi kan av tiltak og sikkerhetsprosedyrer for å forhindre det, sier han.

Han sier de i Oslo Spektrum har flere lag med sikkerhet. De sjekker alle som skal inn i arenaen og alle vesker, og bager blir sjekket.

– Vi har også endel tiltak der vi iakttar publikum både på innsiden og utsiden. Det er naturlig nå, i lys av det som har skjedd, at man er enda mer våken og skjerpet for å få best mulig oversikt over det som skjer i det offentlige rom utenfor konsertarenaene i samarbeid med politiet, sier Kirkeleite.

PSTs trusselvurdering: Sannsynlynlig

Etter terrorangrepene i London i mars og i Stockholm i april, og etter at en 17 år gammel gutt ble pågrepet av politiet utenfor et utested på Grønland i Oslo sentrum mend en improvisert sprengladning lørdag 8. april, oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderingen for et angrep i Norge til «sannsynlig for de neste åtte ukene».