Politikvinne frikjent for drap på svart mann i Tulsa

Familien til drepte Terence Crutcher brast i gråt og reagerte med raseri etter at juryen frikjente Betty Jo Shelby for drap etter skyteepisoden 16. september i fjor.

–La det være klart at jeg føler i hjertet mitt at Betty Shelby slapp unna med drap, sa Crutchers far, Joey Crutcher, etter at avgjørelsen ble lest opp.

Advokat Shannon McMurray, som har forsvart Shelby, sier at hennes klient føler seg oppløftet over avgjørelsen.

–Hun er klar til å komme seg tilbake til livet sitt, sier McMurray.

Rundt 100 personer samlet seg utenfor rettslokalet i en fredelig demonstrasjon mot avgjørelsen.

Crutcher ble skutt og drept etter at politiet hadde rykket ut etter å ha fått melding om et kjøretøy som hadde stanset midt i veien. 40-åringen var ikke bevæpnet, og det var heller ikke våpen i bilen hans.

Politiet har publisert videoopptak som viser Crutcher på vei bort fra politiet med armene over hodet. Han kommer fram til passasjersiden på sin egen bil før han faller sammen etter at en politibetjent bruker et elektrosjokkvåpen mot ham. Deretter blir han skutt av Shelby.

Shelby har forklart at hun skjøt Crutcher fordi han ikke adlød hennes ordre om å bli liggende på bakken. Hun har også sagt at det så ut som at 40-åringen strakk armen sin inn i bilen for å plukke opp det hun trodde var et våpen.