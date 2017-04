Politimann sier «minimal, men nødvendig makt» ble brukt mot United-passasjeren

Videoen av hendelsen på flyet, som skulle fra Chicago til Louisville i Kentucky, gikk verden over. Man ser hvordan 69-åringen under høylytte protester fra andre passasjerer blir dratt opp av setet sitt og slept bortover midtgangen på flyet.

Dao pådro seg hjernerystelse, brudd i nesen og mistet to tenner.

Det ledige setet etter Dao ble gitt til en ansatt i United. Flyselskapet nektet først å unnskylde det som hadde skjedd og kalte Dao «forstyrrende og fiendtlig», men møtte en storm av protester på sosiale medier og trusler om boikott.

Jayse D. Anspach via REUTERS (stillbilde fra video)

Toppledelsen i United har senere lagt seg flate og endret selskapets praksis med å kaste av passasjerer for å gi plassene til ansatte.

– Han sa «jeg bryr meg ikke om jeg blir arrestert»

Nå har nyhetsbyrået Reuters gjengitt de første forklaringene fra politifolkene som gikk om bord i flyet og kastet av Dao. Én av politifolkene uttaler i en rapport at Dao sa «jeg forlater ikke dette flyet som jeg har betalt penger for å fly med. Jeg bryr meg ikke om jeg blir arrestert».

Du kan lese politifolkenes rapport hos Los Angeles Times.

En av de andre politifolkene forklarer i rapporten hvordan han forsøkte å dra Dao opp fra setet. 69-åringen skal da ha reagert med å svinge armene opp og ned med knyttede never.

– Falt og slo seg på et armlene

Politimannen skriver i rapporten at han mistet kontrollen over Dao, slik at han falt og slo seg på munnen på et armlene. Det var etter dette som politifolkene, ifølge sine egne beskrivelser, brukte «minimal, men nødvendig makt».

Daos advokat, Thomas Demetrio, betegner politifolkenes versjon av hendelsen for «fullstendig nonsens».

Alle de tre polititjenestemennene, som er ansatt i Chicagos luftfartsdepartement, er på lønnet permisjon mens undersøkelsene av hendelsen foregår.

Ifølge en talsmann for departementet skal deres politifolk ikke gå om bord i et fly for å håndtere denne typen hendelser, kun for foreta pågripelser eller dersom det er fare for liv og helse.