Politisjefen i Manchester bekrefter: Antatt gjerningsmann er Salman Abedi (22)

Polititalsmann Ian Hopkins bekreftet identiteten til den mistenkte gjerningsmannen tirsdag ettermiddag.

Hopkins understreket samtidig at Salman Ramadan Abedi ennå ikke er formelt identifisert av rettsmedisinere. Abedi antas å ha blitt drept i eksplosjonen han utløste ved Manchester Arena mandag kveld.

Det er foreløpig ikke avklart om han handlet alene eller om han tilhørte et nettverk.

Ifølge The Sun er Abedi født i Manchester i 1994. Han skal være kjent av politiet fra før, men politiet har ikke utdypet hva dette dreier seg om.

– Et bra sted å vokse opp

Tirsdag kveld er Aftenposten i Fallowfield, forstaden sør i Manchester der den antatte gjerningsmannen Abedi var bosatt. I dette området utførte politiet tirsdag ettermiddag en kontrollert sprengning, angivelig for å komme seg inn i et hus.

– Det er uhyggelig at noe slikt kommer så nær, sier en nabo til Aftenposten.

Nabofamilien har bodd i strøket i to tiår og liker seg godt.

– Det er et bra sted å vokse opp, sier den voksne sønnen i huset som har flyttet ut. De kjente ikke familien Abedi annet enn av utseende.

– De holdt seg for seg selv, forteller naboen, som bor 5-6 hus unna.

Ifølge The Guardian har politiet også ransaket hjemmet til en bror av Abedi, i et område der de også arresterte en 23 år gammel mann. Avisen skriver at han har tre søsken.

Manchester minnes terrorofrene tirsdag kveld: Jessica (22) så blålysene før hun la seg mandag. Tirsdag våknet hun til terrorsjokket.

Hjemmelaget bombe full av metall

Amerikanske CBS var blant de første som tirsdag identifiserte Salman Abedi som den mistenkte selvmordsbomberen i Manchester. Abedi omtales som muslim med bakgrunn fra Libya.

Han skal under angrepet ved konsertlokalet i Manchester ha brukt en hjemmelaget bombe, ifølge politiet.

Politiet skal ha sikret seg overvåkingsbilder av Abedi idet han gikk inn i Manchester Arena like før bomben ble utløst. Filmen skal vise at eksplosjonen ble utløst med hensikt.

Tirsdag kveld skriver The Guardian at terroristen antagelig oppbevarte bomben i en bag. Ifølge avisens kilder var bomben trolig hjemmelaget – i Storbritannia. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvorvidt Abedi har fått hjelp til å konstruere bomben.

En rekke kilder sier til Manchester Evening News at bomben var full av skruer og bolter. Den skal ha vært designet for å lage mest mulig skade. Ifølge avisen er kroppene til mange av de skadede ofrene fulle av metallgjenstander.

Klandrer ikke muslimer

Politiet hadde tirsdag kveld fremdeles sperret av den delen av gaten der Abefi bodde, og som politiet raidet tidligere på dagen.

Naboer sier til Aftenposten at de har inntrykk av at familien Abedi ikke var utpreget sosiale. En av naboene vil likevel understreke at de ikke klandrer muslimer generelt for det fryktelige angrepet mandag kveld.

– Halvparten av familiene her er muslimer, sier han og peker nedover rekken med romslige rekkehus med hager.

– Utmerkede folk, poengterer han og gjentar: – Utmerkede folk.

Britiske muslimer tar avstand fra handlingen

Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede, melder NTB.

– Mine tanker og bønner går til ofrene og familiene deres. Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.

Han sier også at han håper gjerningspersonene vil måtte stå til ansvar for det de har gjort, «både i dette livet og det neste».

En muslimsk hjelpeorganisasjon i Manchester-området, Human Appeal, samt to andre søsterorganisasjoner, skriver at de føler avsky for det de kaller «en hatefull handling som har tatt livet av så mange uskyldige mennesker».