Politisjefen i Manchester bekrefter: Gjerningsmannen antas å være 22 år gamle Salman Abedi

Det var amerikanske CBS som var ett av de første nyhetsnettstedene som tirsdag ettermiddag identifiserte Salman Abedi (22) som den mistenkte selvmordsbomberen i Manchester. Abedi omtales som muslim.

Også britiske The Press Association melder at den mistenkte er Abedi.

Abedi skal under angrepet ved konsertlokalet i Manchester ha brukt en hjemmelaget bombe, ifølge politiet.

Nettstedet Jihad Watch brakte påstanden om at den mistenkte selvmordsbomberen er Salman Abedi tidligere på dagen tirsdag.

Ifølge de amerikanske nyhetsstedene oppgir britiske myndigheter at Abedi er kjent for dem, men at opplysningen ikke er utdypet.

Nabo av familien: – Kjente alle bortsett fra dem

Tidligere tirsdag aksjonerte britisk politi mot huset til familien Abedi.

VG har besøkt nabolaget og snakket med 21 år gamle Lina Ahmed, som er nabo til huset politiet aksjonerte mot. Ifølge henne hadde familien etternavnet Abedi.

Ahmed opplyser til avisen at hun har bodd i gaten hele livet og at hun kjenner alle som bor der, unntatt personene i det aktuelle huset. Hun mener at familien har libysk bakgrunn.

Ahmed forteller at det bodde en familie på to voksne og to barn i huset, og at de holdt seg for seg selv og unngikk kontakt med naboene.

En annen nabo, Farzana Kosur, opplyser at den voksne kvinnen som bodde i huset var hyggelig og jobbet som koranlærer i den lokale moskeen, men at hun ikke har vært å se på to måneder.

Britiske muslimer tar avstand fra handlingen

Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede. Det melder NTB.

– Mine tanker og bønner går til ofrene og familiene deres. Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.

Han sier også at han håper gjerningspersonene vil måtte stå til ansvar for det de har gjort, «både i dette livet og det neste».

En muslimsk hjelpeorganisasjon i Manchester-området, Human Appeal, samt to andre søsterorganisasjoner, skriver at de føler avsky for det de kaller en hatefull handling som har tatt livet av så mange uskyldige mennesker.