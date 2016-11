Politiske ledere i Øst-Europa hater denne mannen. Nå har de fått Donald Trump med på laget.

I den nyvalgte amerikanske presidenten Donald Trumps aller siste valgkamp-video dukket han opp igjen: den 86 år gamle finansmannen og filantropen George Soros.

Sammen med sentralbanksjef Janet Yellen ruller han over skjermen mens Trumps stemme snakker om dem som «sitter bak de politiske spakene i Washington».

I USA vakte utvalget av representanter for den økonomiske eliten i videoen debatt: Både Soros og Yellen er jødiske, slik også den tredje representanten for pengemakten i videoen er: Lloyd Blankenfein, konsernsjef i GoldmanSachs. Han vises når voiceoveren snakker om «den globale maktstrukturen», påpeker Salon.com i en kritisk artikkel.

Hvem er Soros og hvorfor er han en skyteskive?

George Soros ble født (som György Schwartz) i Ungarn i 1930. Han bygget seg opp fra ingenting til å bli en av verdens rikeste menn – verdt 24,9 milliarder dollar ifølge Forbes.

Soros fikk sin første jobb i en britisk bank, men ble først virkelig rik på Wall Street i New York. Han er ellers beryktet som «mannen som knuste Bank of England» etter å ha tjent over én milliard pund etter valutaspekulasjoner knyttet til den såkalte «Black Wednesday» 16. september 1992. Milliardæren er også en gang dømt for innsidehandel i Frankrike.

Soros er altså en omstridt finansmann, men muligens er han enda mer kontroversiell som filantrop og bidragsyter til politikk og folkeopplysning gjennom sin Open Society Foundations. Mellom 1979 og 2011 skal han ha gitt bort mer enn 11 milliarder dollar, ifølge Wikipedia.

BRENDAN MCDERMID/REUTERS/NTB Scanpix

... og hva gjør han?

Mange av disse pengene har gått til det østlige Europa. Før Murens fall ga Soros støtte til blant annet tsjekkiske Charta 77, Solidaritet i Polen og Andrej Sakharov i Sovjetunionen.

I 1984 grunnla han sitt første «Open Society Institute» i Budapest i Ungarn, og i dag har Open Society Foundations avdelinger og prosjekter over hele verden. Hovedformålet er å bidra til velfungerende og tolerante demokratier, og Soros har særlig støttet arbeid for romfolk og andre minoriteter, for frie medier og for utdannelse og folkehelse. Norge samarbeider med Open Society Foundations gjennom EØS-midlene.

Den jødisk-liberale konspirasjonen

Hvorvidt Trumps kampanjevideo bevisst spiller på antisemittiske strenger er det delte meninger om. Men for en som har fulgt den politiske debatten det østlige europa er det i alle fall lett å kjenne igjen fiendebildet George Soros og koblingen mellom pengemakt og at han er jøde. Der legges det gjerne til koblinger til gamle kommunister eller den liberal-globale konspirasjonen.

I Tsjekkia har president Milos Zeman argumentert for at landet må bli en del av eurosonen for å beskytte seg mot spekulanten Soros. I Slovakia er statsminister Robert Ficos vanlige svar på kritikk fra ikke-statlige organisasjoner at de er alle finansiert av Soros, skriver tyske Der Spiegel i artikkelen «Halve Øst-Europa hater denne mannen».

Roald, Berit / SCANPIX

I land som Polen, Ungarn, Tsjekkia og Russland er George Soros anklaget for fiendtlig virksomhet eller for å stå bak flyktningkrisen.

Da Ungarn tidligere i høst avholdt folkeavstemning mot flyktningkvotene, hevdet regjeringens representanter at noen med store ressurser står bak flyktningkrisen, de kan bare ikke si hvem. Folkemøtet jeg besøkte i den lille byen Dunakeszi var typisk: Folk nikket innforstått og man kunne høre s’ene i «Soros» risle gjennom benkeradene.

Ungarsk-amerikaneren passer godt inn de klassiske konspirasjonsteoriene: Han er både jøde, søkkrik og driver et nettverk av stiftelser med en liberal agenda.

Ungarn: hardt kritisert av statsministeren

I sin fødeby Budapest er George Soros særlig til stede gjennom at han har etablert det velrenommerte Central European University. Han bidrar også til finansieringen av en rekke uavhengige organisasjoner.

Ungarns statsminister Viktor Orbán er den regjeringssjefen som mest åpent har kritisert Soros. Da flyktningkrisen var på sitt heteste hevdet Orbán at «invasjonen av migranter på den ene siden styres av smuglerbander, på den andre siden av menneskerettighetsaktivister som støtter alt som svekker nasjonalstaten. Denne vestlige tankemåten og dette aktivistnettverket blir kanskje aller sterkest representert gjennom George Soros, skriver den tyske avisen Die Welt.

Zsolt Szigetvary/AP/NTB scanpix

Orbán har også kalt Soros en «bakgrunnsmakt», et ungarsk ord som mest brukes i høyreekstreme konspirasjonsteorier, skriver Handelsblatt. Uttalelsen kom etter at den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton kritiserte Polen og Ungarn for å utvikle seg i samme autoritære retning som Russland. – Munnen tilhører Clinton, stemmen Soros, sa Orbán.

Ekstra pikant er det at da den unge Orbán selv studerte i Oxford i 1989/90, var oppholdet finansiert av et stipend fra Soros, skriver Der Spiegel.

Russland: Stiftelsene er blitt forbudt

I november 2015 ble både The Open Society Foundation og The Open Society Institute forbudt i Russland, med begrunnelse at stiftelsene er en trussel mot statens sikkerhet. I januar i år ble 53 bøker finansiert av penger fra Soros-stiftelsene brent i republikken Komi. Russiske myndigheter benekter at bokbrenningen fant sted, skriver The Guardian.

11. februar skrev Soros et innlegg om at Putin er en større trussel mot Europas eksistens enn IS og advarte EU og USA mot å se ham som en alliert i krigen i Syria.

Også i andre land er Soros-stiftelser er blitt tvunget ut. I 1997 ble Open Society Foundations avdeling i Hviterussland stengt etter at myndighetene i diktaturet over lengre tid trakasserte lokalansatte. Også i Kasakhstan og Turkmenistan er stiftelsen forbudt, ifølge Wikipedia.

USA: støtter demokratene med ord og penger

Før presidentvalget i 2004 sa Soros at det var et hovedfokus i livet hans at president Bush skulle måtte gå, og han donerte over 23 millioner amerikanske dollar til ulike politiske grupper som støttet demokratene.

Ved årets valg har donerte han store summer til støtte for Hillary Clinton. I et intervju i januar sa han at Donald Trump gjør jobben til IS, og viste til Trumps giftige retorikk mot immigranter og muslimer.

Ungarns Viktor Orbán var en av de første som gratulerte Donald Trump med seieren. Den polske utenriksministeren Witold Waszczykowski er også positiv til valget av Trump, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung, til tross for at Polen generelt er svært bekymret for utviklingen i Moskva. Waszczykowski kaller Trumps Putin-vennlige ytringer «valgkamptriks».