Polititopp i Moskva hadde hele stuen full av pengesedler

Oberst Dmitrij Zakharsjenko i det russiske innenriksdepartementet ledet en av de viktigste antikorrupsjonsavdelingene.

Nå er han selv i fengsel.

Hjemme i stuen fant politiet 9 milliarder rubler, som tilsvarer over 1,1 milliarder kroner - i kontanter. Hele rommet var bokstavelig talt fullt med sedler.

Han er den siste av en lang rekke sjefer som er fengslet i spektakulære korrupsjonssaker i Russland.

Ett tonn med sedler i stuen

Pengene lå stablet i sekker, poser og esker med dollar, rubler og euro.

Sedlene veide over ett tonn da etterforskerne skulle tømme leiligheten.

Russisk politi var ikke ferdig med å telle opp pengene da Zakharsjenko ble fengslet lørdag for to måneder.

Jo nærmere valget, jo mer jobber russisk politi

Tidspunktet for avsløringene er ikke tilfeldig: Søndag 18. september skal russerne velge nytt parlament.

Selv om Putin fortsatt scorer skyhøyt på popularitetsmålinger med 82 prosents støtte, falt hans parti Forente Russland kraftig frem til forrige uke.

Arrestasjoner av enkeltpersoner som Zakharsjenko tolkes også i russiske medier som et forsøk å overbevise velgere om at kampen mot korrupsjonen går fremover.

Flere av personene som er koblet til saken, ble arrestert allerede i fjor, blant annet flere av Moskvas mafiabosser.

Korrupsjonen er Putins største svakhet

En måling fra det uavhengige målingssenteret Levada viser at russere er kritisk til Putins innsats mot den enorme korrupsjonen som fortsatt plager Russland.

29 prosent mente Putin gjorde en for dårlig jobb med å bekjempe korrupsjon.

25-28 prosent sier rett ut at de mener presidenten selv er korrupt, ifølge The Daily Beast.

Alle russere vet at Putins nærmeste barndomsvenner, hyttenaboer og familie er blitt vanvittige rike.

Men 29 prosent sier de gir blaffen så lenge de selv også har fått et mye bedre liv og høyere levestandard under Putins regime.

Kreml liker ikke slike målinger.

I forrige uke ble Levada-senteret stemplet som «fremmed agent» av russiske myndigheter, noe som betyr at senteret må stenge.

Vises frem i bur på TV

Putin har satt i gang en storstilt hoderulling i Kreml før valget. De siste månedene er en rekke toppsjefer er fjernet, og flere andre er tatt for korrupsjon.

Både departementstopper, guvernører, etterforskningssjefer og politikere er arrestert.

Felles for de fleste er at blir de vist frem på statskontrollert russisk TV i håndjern og sperret inn i et bur foran kameraene, ofte uflidd og slitne etter et døgn i fengselscellen.

De siste årene har også en lang rekke politikere i Putins parti Forente Russland blitt fengslet for korrupsjon.

Hvor kommer alle pengene fra?

Torsdag morgen i forrige uke slo etterforskere fra både FSB og innenriksstyrkene til mot syv adresser i Moskva hvor oberstens familie bodde.

Pengene ble funnet i en leilighet eid av korrupsjonstoppens søster.

– Jeg har aldri vært i leiligheten og har ingenting med pengene å gjøre, sa Zakharsjenko da han han ble ført til rettssalen.

Han kunne heller ikke forklare hvorfor de fant 15 millioner rubler i bilen hans.

Ifølge Interfax og flere andre russiske medier hevder russisk sikkerhetspoliti at pengene stammer fra en storstilt svindel av banken Nota-Bank i 2015, hvor tilsammen 27 milliarder rubler forsvant.

Obersten anklages også for å ha advarte kriminelle og mistenkte om pågående aksjoner, slik at de har klart å rømme landet før politiet slo til.