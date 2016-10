Polske myndigheter snur om abortforbud

Polens konservative ledelse vil ikke støtte det svært upopulære forslaget om å forby abort, melder nyhetsbyrået AP.

Det skjer etter massive protester, der tusenvis av personer har tatt til gatene siden lørdag.

– Protestene har fått oss til å tenke, sier Jaroslaw Gowin, minister for forskning og høyere utdanning i Polen.

Han beskriver protestene som en leksjon i ydmykhet for landets ledelse, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået.

Samlet 450.000 underskrifter

Bakgrunnen for protestene er lovforslaget om å totalforby abort, og at straffen for å utføre abort skal endres fra to til fem år. Dette gjelder både for moren og legen som gjennomfører inngrepet.

Også fra internasjonalt hold har myndighetene i landet blitt presset. Det var blant annet planlagt en debatt om situasjonen til kvinnene i Polen i Europaparlamentet.

Lovforslaget om å totalforby abort ble fremmet som følge av at aktivistgruppen Stopp Abort samlet inn 450.000 underskrifter.

Streng abortlov fra før

I henhold til polsk lov må nasjonalforsamlingen behandle forslag som støttes av 100.000 eller flere.

Polen har allerede en ganske streng abortlov. Hadde abortforbudet blitt gjennomført, ville det også blitt forbudt å gjennomføre abort etter voldtekt, incest eller når morens liv ville stått i fare ved en fødsel.

Ifølge AP velger mange polske kvinner i dag å dra til Tyskland for å få gjennomført en abort, eller så bestiller de abortpiller på internett.