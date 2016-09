Powell kaller Trump en «nasjonal skam» i e-post

De ferske epostlekkasjene ble først omtalt av nettstedet Buzzfeed sent tirsdag.

Powell er en respektert pensjonert general som var utenriksminister under den republikanske presidenten George W. Bush 2001–2005.

Han var også amerikansk forsvarssjef fra 1989 til 1993.

Peggy Cifrino i Powells stab bekreftet onsdag at epostene er ekte.

– Å kalle ham en idiot ville bare gitt ham mer mot

I en uttalelse til NBC sier han videre at han tror hackere sitter på langt flere av epostene hans enn det de har lekket så langt.

I en av epostene skriver Powell at han har forhold seg stille mens Trump har vokst frem som republikanernes presidentkandidat.

– Å kalle ham en idiot ville bare gitt ham mer mot, skriver han.

Tar Obama i forsvar

Powell langer også ut mot måten Trump trakk i tvil om Obama virkelig var født i USA, og hintet om at den amerikanske presidenten kanskje var muslim:

– Som jeg har sagt før: «Hva om han var? Muslimer blir født som amerikanere hver dag», heter det i en annen e-post, som mer enn antyder at Trump spiller på rasisme i sin retorikk.

– Ser på svarte velgere som idioter

Den høyt dekorerte eks-generalen sier Trump appellerer til fattige hvite velgere, og at han ser på afro-amerikanere som idioter:

– I dag har Trump én prosent oppslutning blant svarte velgere, og den støtten er dalende. Han ser på oss som idioter, skriver Powell.

BRIAN SNYDER / Scanpix

Galt å trekke paraleller til Clinton

Videre kritiserer Powell Clinton-leiren for å trekke ham inn i kontroversen rundt den demokratiske presidentkandidatens bruk av en privat epostserver til å distribuere angivelig hemmeligstemplet informasjon.

Epostene ble lekket på nettstedet DCLeaks.com, et nettsted som anklages for å være et utløp for hackere med tilknytning til russiske etterretningsgrupper.

Selv oppgir nettstedet at de har som misjon å avdekke politisk maktmisbruk, og de har tidligere lekket flere eposter fra Washington-topper.

