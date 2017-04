President Donald Trumps fem helomvendinger: «Til alle de idiotene som vil angripe Syria...»

Sensommeren 2013 var det syriske regimet i verdens søkelys for å ha angrepet sin egen befolkning med giftvåpen. Bildene av syke, døende og døde barn rystet. USAs president Barack Obama hadde sagt at USA ikke ville gå militært inn i konflikten, men hadde også advart Syrias president Bashar al-Assad om at det gikk en grense - «en rød linje» - ved bruk av kjemiske våpen.

Mens presidenten grublet på om han skulle gjøre noe og i så fall hva, fyrte forretningsmannen Donald Trump av den ene twittermeldingen etter den andre i de siste dagene av august og de første i september. Den senere presidenten hadde minst fem klare meninger om saken, som USAs angrep natt til fredag tyder på er endret:

1. Nei til angrep

I flere meldinger slo Trump fast at det ville være dumt å angripe Syria, at USA ikke hadde noe å tjene på det, at Obama burde spare på kruttet til viktigere anledninger og at faren for sivile tap var for stor.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

We should stay the hell out of Syria, the "rebels" are just as bad as the current regime. WHAT WILL WE GET FOR OUR LIVES AND $ BILLIONS?ZERO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2013

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2013

If Obama attacks Syria and innocent civilians are hurt and killed, he and the U.S. will look very bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2013

What I am saying is stay out of Syria. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2013

Tjenestemenn i administrasjonen sier til Reuters at Trump etter giftangrepet denne uken har hørt mer på erfarne militære rådgivere enn de politiske medarbeiderne han ellers støtter seg til. Onsdag morgen fortalte militærrådgiverne at de visste fra hvilken flybase angrepet kom fra og at de hadde fulgt jagerflyet av typen Sukhoi-22 som gjennomførte det. Trump ba dem da konsentrere seg om en militær reaksjon.

2. Overraskelsesmomentet

I 2013 understreket Trump sterkt at overraskelsesmomentet var viktig. Skulle man angripe, måtte man ikke snakke om det først slik at syrerne kunne ta sine forholdsregler. Denne uken hintet både Trump og hans FN-ambassadør Nikki Haley først om behovet for å gjøre noe. Før angrepet natt til fredag ble russerne advart slik at både de og syrerne fikk tid til å evakuere flybasen.

Why do we keep broadcasting when we are going to attack Syria. Why can't we just be quiet and, if we attack at all, catch them by surprise? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Syria has been given so much time that much of the things we were going to bomb have been moved into civilian areas! A polititian's war. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2013

For all of those fools that want to attack Syria, the U.S.has lost the vital element of surprise-so stupid-could be a disaster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2013

3. Araberne bør betale

Trump mente Syrias arabiske naboer burde ta regningen hvis USA skulle angripe. Foreløpig tyder ingen ting på at det finnes noen avtale om dette. Prislappen for 59 Tomahawk-raketter er på over 700 millioner kroner.

Let the Arab League take care of Syria. Why are these rich Arab countries not paying us for the tremendous cost of such an attack? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Think of it, the Arab League doesn't want to get involved with Syria - but they want us to do their dirty work. How stupid! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2013

We should not attack Syria but if they make the stupid move to do so, the Arab League,whose members are laughing at us, should pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

4. Uberegnelighet

For fire år siden argumenterte Trump for at USA burde være mer uberegnelig og kanskje heller angripe Iran.

While everyone is waiting and prepared for us to attack Syria, maybe we should knock the hell out of Iran and their nuclear capabilities? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

"@seanhannity: @realDonaldTrump on sending 50 Special Ops Forces troops to Syria: This country needs to be less predictable.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2015

5. Godkjennelse

I 2013 hevdet Trump at presidenten ville trenge godkjennelse fra USAs kongress for å bombe Syria.

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Hva skjedde den gangen?

De fleste utenriks- og forsvarstoppene i president Barack Obamas administrasjon ønsket å angripe. Obama selv falt til slutt ned på å la være etter en rådslagning med stabssjef Denis McDonough. Til tidsskriftet Atlantic begrunnet han dette i fjor slik:

«Vår vurdering var at vi kunne påføre Assad noe skade, men ikke eliminere de kjemiske våpnene med rakettangrep. Da ville jeg få en situasjon hvor Assad overlevde angrepet og kunne hevde at han med suksess hadde stått imot USA. Han kunne si at USA hadde handlet uten FN-mandat, og vi kunne ha styrket hans posisjon i stedet for å svekke den.»

Trump var den gang fornøyd med beslutningen og skrev at Obamas svakhet og ubesluttsomhet hadde berget USA.