President-favoritten er gift med sin 24 år eldre lærer. Nå skaper denne feiringen problemer.

Emmanuel Macrons 24 år eldre kone Brigitte, en gang lærer på hans videregående skole, er allerede et hett tema i den franske valgkampen. Da han søndag gikk seirende ut av første valgomgang, dukket han og kona opp sammen på scenen for å takke tilhengerne.

Dét har vakt reaksjoner.

– Overraskende, sier mediesosiolog og professor ved Sorbonne-universitetet Jamil Dakhlia til Le Figaro.

– Dette er bilder vi vanligvis ser etter andre runde eller kjenner fra USA med Barack og Michelle Obama. Det ser ut til at Macron vil skape et presidentpar, understreker Dakhlia.

Sosiologen viser til at paret fremstiller seg som et presidentpar.

– Vi er ikke der ennå, slår han fast.

Allerede valgkvelden var det TV-kommentatorer som bemerket at det så ut som om Macron og kona allerede feiret seieren.

I en leder slår avisen Liberation fast at selv om meningsmålingene er veldig positive, så må man ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

PHILIPPE WOJAZER / Reuters/NTB scanpix

Annen rolle i Frankrike enn i USA

I USA har førstedamene hatt ulike roller. Hillary Clinton hadde en klar politisk rolle. Michelle Obama valgte ut konkrete områder der hun brukte sin posisjon, blant annet for sunnere kosthold.

I Frankrike har ikke førstedamene hatt noen rolle, og ifølge sosiologen er det risikabelt at de kjøres frem, fordi det ikke er de som skal velges.

Det er helt uvanlig at franske presidentkandidater har med seg ektefellen når de takker velgerne. Hverken Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy eller François Mitterrand hadde dette etter første runde, forklarer Le Figaro.

CHARLES PLATIAU / Reuters/NTB scanpix

Leder stort

Macron leder stort på meningsmålingene foran valgets andre runde 7. mai. Men en av utfordringene for ham er at mange av dem som kunne tenkt seg å stemme på ham, ikke gjør det fordi det ser ut som han har vunnet allerede.

Et politisk jordskjelv: Macron og Le Pen videre

David Vincent / e-mail

Le Pen holdt lav profil

Søndag 23. april hadde Marine Le Pen valgvake i den gamle gruvebyen Hénin-Beaumont der hun offisielt bor. Hennes samboer Louis Aliot, som også er Front National-politiker, kommenterte valget i et studio i Paris. Hun samlet tilhengerskaren i en idrettshall oppkalt etter Frankrikes tidligere sosialist-president François Mitterrand.

Ekteparet Macron gikk på La Rotonde, en bedre restaurant i Paris. Her feiret de første runde i presidentvalgkampen sammen med nære medarbeidere og innflytelsesrike venner. Også dette ble tolket som at den 39 år gamle Macron er ganske sikker på seieren.

Kvelden på La Rotonde var tema i mediene dagen etter og ikke minst på Twitter. Kritikerne mente det også viste at han er elitens kandidat og tatt seieren på forskudd.

Forhold til læreren

Brigitte Macron fylte 64 år i påsken, mens hennes ektemann blir 40 i desember. Aldersforskjellen dem imellom har vært en gjenganger på sosiale medier også det faktum at de møttes da hun var en voksen gift kvinne og han et barn.

De to møttes første gang da hun ledet en dramagruppe han deltok i. Han var elev, og hun var lærer ved Lycée La Providence. Denne videregående skolen er katolsk og grunnlagt av jesuittene.

Han var 15 år gammel. De to fikk et godt øye til hverandre, han skrev dikt til henne, og hun kalte ham for «Min lille Mozart.»

Emmanuel Macrons foreldre, som begge var leger, likte romansen dårlig og han ble sendt vekk til skole i Paris. Men han klarte ikke å glemme den 24 år eldre kvinnen og lovet at han en dag skulle gifte seg med henne.

Brigitte Trogneux som hun het den gang, var alt gift da de møttes. Med daværende ektemann har hun tre barn og syv barnebarn.

Adskillelsen mellom Brigitte og Emmanuel drepte ikke kjærligheten, og de to gjenopptok forholdet. Hun har i intervjuer snakket om at dette var ekte kjærlighet og at hun ikke klarte å motstå ham.

I 2006 skilte hun seg fra ektemannen og giftet seg året etter med Emmanuel Macron, som hadde gjort karrière i internasjonal finans. Paret har ingen barn.

JACQUES BRINON / TT / NTB scanpix

Viktig rådgiver

Brigitte Macron har helt siden mannen begynte å leke med tanken om å stille som presidentkandidat, hatt en helt spesiell rolle i hans kampanje, noe som er ganske ufransk. I tillegg har de stilt opp i glossy-magasiner og drevet det mange oppfatter som en amerikanisert valgkamp.

I hele hans politiske karrière har hun vært ved hans side og fulgt ham på reiser. De har opptrådt som et par, snakket om «vårt publikum» og «våre velgere.» Hun leser gjennom og retter talene han skal holde. Talen da han erklærte seg som presidentkandidat hadde hun mer enn en finger med i å utforme.

– Dersom jeg ikke forstår hva du sier, er det ingen som gjør det, forklarer hun sin ektemann ifølge boken Les Macrons som er skrevet av journalistene Caroline Derrien og Candice Nedelec.