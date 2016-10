Presidentkandidatene surret og bløffet i et sett

Flere amerikanske medier og internasjonale nyhetsbyråer faktasjekket duellantene mens debatten fortsatt pågikk. Her er noe av bløffene og surret som ble avdekket av blant andre The Washington Post, Associated Press, New York Times og Politico.

Slutt på Made in America?

Trump: «Vi produserer ikke lenger noe, relativt sett.»

Produksjonen i amerikanske fabrikker er doblet sammenlignet med 1979, da antall fabrikkansatte var på topp. Saken er at det trengs færre ansatte for å gjøre dette. Det er 7 millioner færre slike arbeidere enn i 1979. USA produserer imidlertid store mengder biler, fly stål, andre metaller og industriprodukter.

JASON REDMOND, Reuters/NTB Scanpix

Holde gjelden nede?

Clinton: «Jeg øker ikke nasjonens gjeld med ett øre.»

Ifølge den upartiske Komiteen for et ansvarlig føderalt budsjett anslås Clintons valgløfter til å øke gjelden med 200 milliarder dollar i løpet av ti år. Ifølge komiteen vil Trumps planer imidlertid øke gjelden enda mer.

Andre saker fra debatten:

Aborter i niende måned?

Trump: «Jeg synes det er forferdelig hvis du følger det Hillary sier her. Da kan man i niende måned rive babyen ut av mors liv rett før fødselen.»

Fostre blir ikke abortert dagen før en fødsel. 89 prosent av svangerskapsavbruddene skjer i de første 12 ukene. Bare 1,2 prosent skjer etter 21 uker. I hele USA er det nå kun fire leger som er villige til å utføre abort i tredje trimester av svangerskapet.

Gratis bolig og mat?

Clinton: «Jeg vil gjøre studenter gjeldfri.»

Clinton har foreslått å fjerne skolepengene, men dette er for studenter som går på på offentlige universiteter i deres egen hjemstat. Svært mange går på private universiteter. I tillegg må familieinntekten være under et visst nivå. De fleste studenter bruker dessuten like mye på bolig og mat som på skolepenger.

Papirer borte, ikke penger

Trump: Da du ledet Utenriksdepartementet forsvant 6 milliarder dollar. Hvordan mister man seks milliarder dollar?

Ifølge The Washington Post misforstår Trump en rapport fra 2014. Ingen penger er forsvunnet. Rapporten kritiserte manglende papirarbeid - og det meste av dette skrev seg til tiden før Clinton var utenriksminister.

Skytevåpen og dødsfall

Clinton: «Hvert år opplever vi at 33.000 mennesker dør av våpen».

I 2013 var det riktig nok 34.000 dødsfall knyttet til skytevåpen i USA, men 60 prosent av disse var selvmord og ikke våpenvold.

Charles Krupa / AP / NTB Scanpix

We’re now hiring

Trump: «Mot slutten av forrige uke kom de ut med blodfattige jobbtall. En forferdelig rapport. Jeg sa: Er dette de siste jobbtallene før valget. Fordi hvis det er det, bør jeg vinne lett.»

Jobbtallene fra september ble tatt i mot av økonomer som et oppmuntrende tegn. Økonomien ble tilført 156.000 nye jobber. Ledigheten gikk litt opp til 5 prosent, noe som ble tilskrevet at flere følte det var grunnlag for igjen å søke på jobber.

Clintons snuoperasjon

Clinton: «Den innfridde ikke mine krav».

Clinton påstår her at hun er imot handelsavtalen Trans-Pacific Partnership fordi den ble dårligere enn hun trodde da hun kalte den en «gullstandard». Men da hun var utenriksminister arbeidet hun for avtalen. I hackede e-poster fra kampanjen hennes kalles hun «en forkjemper» for den og det spekuleres over hvordan man skulle håndtere dette overfor rivalen Bernie Sanders. I løpet av kampen mot Sanders byttet hun standpunkt.

Hillary Clintons mur?

Trump: «Hillary ønsket muren. Hun kjempet for muren i 2006, men hun får aldri noe gjort, så den ble selvfølgelig ikke noe av.»

Da Clinton var senator fra New York stemte hun for en lov som skulle sørge for å bygge gjerde mot Mexico langs store strekninger. Her har han delvis rett. Gjerdet ble imidlertid bygget. Under George W. Bush og Barack Obama ble det bygget over 1000 km grensegjerde etter dette. USAs Mexico-grense er på over 3000 km.