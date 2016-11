Prins Harry anklager pressen for å ha trakassert den nye kjæresten

Den høyst uvanlige uttalelsen fra 32 år gamle prins Harry ble utsendt tirsdag fra Kensington Palace.

– Prins Harry er bekymret for Markles sikkerhet og er dypt skuffet over at han ikke har kunnet beskytte henne. Det er ikke rett at hun bare etter noen få måneder i forholdet med ham skal bli utsatt for en slik mediestorm, sier 32-åringen via kommunikasjonssjef Jason Knauf.

Spekulasjoner og rykter

Forholdet mellom Harry og 35 år gamle Markle har vært gjenstand for store mengder rykter og sladder både i britiske og internasjonale medier de siste ukene.

Nå mener prinsen at «en grense er krysset» i dekningen av de to.

Storavisen The Sun kalte henne Meghan «Shallow» over og «Pushy Princess» over hele forsiden sin i forrge uke i en sak der de har intervjuet skuespillerens søster.

– En del av dette har vært veldig offentlig, smurt utover forsiden av en riksdekkende avis, de rasistiske undertonene til enkelte kommentarartikler, og de beint ut sexistiske og rasistiske kommentarene fra nett-troll i sosiale medier og på kommentarfeltene til nettartikler, heter det i uttalelsen.