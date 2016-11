Professoren som forutså valgresultat, spår at Trump blir stilt for riksrett

Det er ved hjelp av en selvutviklet vitenskapelig modell at historieprofessoren Allan Lichtman har klart spå hver president siden 1980. Men hans spådom om at Donald Trump blir stilt for riksrett, er alt annet enn vitenskapelig.

Tror republikanerne heller vil ha visepresidenten

Lichtman mener at den republikansk kontrollerte Kongressen rett og slett foretrekker visepresident Mike Pence som president fremfor Trump. Hvis de klarer å fjerne Trump gjennom å stille ham for riksrett, er det nettopp visepresidenten som rykker opp. Lichtman, som jobber ved American University i hovedstaden Washington, begrunner sin teori slik:

– Denne er ikke basert på et system, det er bare min magefølelse. Siden de ikke kan kontrollere ham, ønsker de ikke Trump som president. Han er uforutsigbar. De ville elske å ha Pence – en fullstendig helhjertet konservativ og kontrollerbar republikaner. Jeg er ganske sikker på at Trump vil gi noen en grunn til å stille ham for riksrett, enten ved å gjøre noe som setter den nasjonale sikkerheten i fare, eller fordi det hjelper hans lommebok, sier Lichtman til The Washington Post.

I videoen under kan du se Lichtman både spå Trump-seier og at han deretter blir stilt for riksrett. Hans akademiske modell tar utgangspunkt i 13 såkalte nøkler til Det hvite hus.

Støttes av New York Times-profil

Den kjente professoren er ikke den eneste som spår riksrett for Trump. Han får støtte blant annet fra den konservative New York Times-spaltisten David Brooks.

«Når alt kommer til alt, vil fyren trolig gå av eller bli stilt for riksrett i løpet av et år. Fremtiden er nærmere enn du tror», skrev Brooks da Trump sikret seg seireren.

Han kalles politisk bombekaster, provokatør og nasjonalistsympatisør. Nå blir han Trumps nærmeste rådgiver i Det hvite hus.

Lichtmans 13 nøkler til Det hvite hus

Lichtmans historisk baserte prognosemodell tar utgangspunkt i 13 påstander om partiet som sitter ved makten. For hver påstand må konkluderes om den er «riktig» eller «feilaktig». Disse punktene kaller han nøklene til Det hvite hus, og dette er også navnet på hans bøker om modellen. Dersom seks eller flere av svarene på hans 13 faste påstander blir «feilaktig», konkluderer modellen at paritet som kontrollerer Det hvite hus vil miste makten i presidentvalget.

Modellen har gitt riktig vinner siden 1980. Men det må presiseres at han egentlig bommet i 2000. Da pekte modellen ut Al Gore. Han fikk som kjent flest stemmer, men færrest valgmenn.