Putin: Kan gi Kongressen opptak av møtet mellom Trump og Lavrov

Hvis USAs regjering godkjenner det, kan Kongressen få opptaket, sa Putin på en pressekonferanse onsdag.

Trump anklages for å ha avslørt strengt hemmelig etterretningsinformasjon i møtet med Lavrov. Den russiske presidenten mener «politisk schizofreni» må ligge bak angrepene på Trump.

– Jeg tror det siste presidenten trenger nå, er at Vladimir Putin går god for ham, sier Adam Schiff, demokrat og medlem av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Fleipet om egen utenriksminister

På pressekonferansen spøkte Putin med at han må irettesette Lavrov, siden utenriksministeren ikke har fortalt noe om de påståtte hemmelige opplysningene. Den russiske presidenten hevdet også at amerikanske politikere enten er «dumme» eller «farlige» når de pisker opp en anti-russisk stemning.

Pressekonferansen i byen Sotsji ble holdt sammen med Italias statsminister Paolo Gentiloni, som er på besøk i Russland.

May: Trump kan dele etterretning med hvem han vil

Samtidig sa i går britenes statsminister Theresa May at det er opp til USAs president hvem han vil dele etterretningsinformasjon med. May sa dette på en pressekonferanse i London som kommentar til at Trump ifølge amerikanske medier skal ha avslørt svært hemmelig informasjon om IS, innhentet av et annet lands etterretning, til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Avgjørelser om hva president Trump diskuterer med dem han har på besøk i Det hvite hus, er opp til president Trump, sa May. Hun la til at Storbritannia kommer til å fortsette å samarbeide med USA og dele etterretning med USA, som med andre land rundt om i verden. Den britiske statsministeren betegnet forholdet til USA som «den viktigste forsvars- og sikkerhetsforbindelsen vi har».

– Vi har tillit til at forholdet mellom oss og USA hjelper til med å gjøre oss alle tryggere, sa May.