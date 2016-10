Putin avlyser tur til Paris

Putin skulle etter planen ha kommet til Paris 19. oktober, men nå er planene endret. Ifølge kontoret til president François Hollande ønsker han å komme på et senere tidspunkt.

Under besøket skulle han ha deltatt på innvielsen av en ny ortodoks kirke like ved Eiffeltårnet, i tillegg til å ha samtaler med Hollande.

Regjeringskilder i Paris sier at Putin avlyser besøket fordi han ikke ønsker å bruke samtalene med Hollande til kun å snakke om Syria.

Til Berlin

Putin reiser i stedet til Berlin der han både skal møte Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande. Her kommer temaet til å være Ukraina-konflikten, opplyser Russlands ambassadør til Frankrike.

Planene blir endret dagen etter at Hollande uttalte i et intervju at han var usikker på om han burde ta imot Putin på grunn av Russlands rolle i Syria.

– Jeg stiller fortsatt meg selv spørsmålet. Kan vi gjøre noe som kan få ha til å stanse det han er i ferd med å gjøre sammen med det syriske regimet, som er å støtte bombingen av Aleppos befolkning med dets luftvåpen, sa Hollande.

Han føyde også til at Aleppos befolkning utsettes for krigsforbrytelser, og at de som utfører disse må holdes ansvarlige.

Russisk veto

Russland støtter regimet til Syrias president Bashar al-Assad og bombardementet av den opprørskontrollerte delen av den syriske storbyen Aleppo.

I helgen la Russland ned veto mot en FN-resolusjon som gikk inn for at det burde innføres flyforbud over Aleppo for å få en slutt på krigshandlingene.

Resolusjonen var fremmet av Frankrike og Spania.

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault ba mandag Den internasjonale straffedomstolen etterforske Russland for mulige krigsforbrytelser i Syria.

Ayrault var i forrige uke i Moskva der han forsøkte å overtale sin russiske motpart Sergej Lavrov til å stanse luftangrepene mot den opprørskontrollerte delen av Aleppo.