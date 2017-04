Putin er rasende på Trump: - Faren for sammenstøt har økt betydelig.

I morges brøt russerne det militære samarbeidet i luftrommet over Syria.

Det russiske utenriksdepartementet sier at Russland nå «suspenderer avtalen for å forhindre hendelser og sikre flysikkerhet - under operasjonene i Syria».

– Vi opprettholder kommunikasjonskanalene, men vil ikke lenger utveksle data, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Dette er den første konkrete russiske reaksjonen på nattens angrep.

Manglende datautveksling kan øke faren for utilsiktede hendelser i luftrommet over Syria hvor både russiske og amerikanske jagerfly opererer.

– Betydelig økt risiko for sammenstøt mellom USA-Russland

Moskva mener nattens angrep i Syria fører til «betydelig skade» på forholdet mellom USA og Russland.

– Putin ser på angrepet som et forsøk på å flytte det internasjonale samfunnets oppmerksomhet vekk fra de sivile tapene i Irak, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Dette påfører forholdet mellom Russland og USA betydelig skade, et forhold som fra før er i meget dårlig, sier Peskov til russiske medier.

Kreml mener samtidig at det er «lite sannsynlig» at russernes reaksjon i seg selv øker faren direkte sammenstøt mellom russiske og amerikanske styrker.

– Denne risikoen er allerede høy nok som den etter de amerikanske angrepene, sier Peskov.

– Risikoen har allerede økt betydelig.

Russere vil styrke syrisk luftforsvar

Moskva varsler også at man sende mer militært utstyr for å hjelpe syriske styrker mot eventuelle fremtidige amerikanske angrep.

– Russland vil iverksette tiltak for å styrke luftforsvarsystemene til den syriske hæren, sa talsmannen for det russiske forsvarsdepartementet generalmajor Igor Konasjenkov.

– I nær fremtid vil vi sørge for å dekke den mest sensitive infrastrukturen.

Men til tross for sterk ordbruk, toner Moskva også ned konsekvensene.

– Det massive amerikanske angrepet på den syriske basen viser at kampeffektiviteten er ekstremt lav, lød den første spydige kommentaren for det russiske forsvarsdepartementet.

Handout / REUTERS

Russiske militære på basen

Shayrat-basen som ble angrepet i natt, har vært basen for fire syriske jagerflyskvadroner.

I tillegg har basen vært brukt som en fremskutt base for russiske angrepshelikoptre.

Våren 2016 viste satellittbilder hvordan fire russiske Ka-52 Alligator-helikoptre og tre Ni-28N Hunter helikoptre sto utplassert på basen 30 kilomer sørøst for Homs.

Russiske spesialsoldater har også brukt basen som utgangspunkt for flere operasjoner.

Den russiske militære overkommandoen har hatt jevnlige videokonferanser fra basen.

Derfor er det grunn til å anta at det var russisk personell på basen i natt.

Ifølge russiske medier er imidlertid ingen russiske soldater skadet eller drept.

Slik begrunnet Trump nattens angrep: - Selv nydelige spedbarn ble drept i gassangrepet.

OMAR SANADIKI / REUTERS

Russerne varslet ikke Assad?

Russerne fikk to timers varsel til å komme seg i dekning før de amerikanske rakettene traff basen.

– Dette er altfor lite, svarer russerne.

– Advarsler om angrep på linje med det USA gjennomførte, bør gis minst 24 timer i forveien og ikke knappe to timer før, sier lederen i den russiske forsvarskomiteen Vladimir Shamanov til Interfax.

– Dessuten burde vi fått en begrunnelse. Ingen av delene fikk vi.

De førstere aksjonene fra Damaskus tyder på at russerne ikke varslet Assad om at amerikanerne var i ferd med å angripe.

– Syriske myndigheter er fast bestemt på å få et svar fra Russland om de virkelig ble advart på forhånd, sa Syrias ambassadør i Moskva Riad Haddad til Interfax.

Alexei Nikolsky / TT / NTB Scanpix

– En gavepakke til terroristene

Russland varslet fredag at de ville ha hastemøte i FNs sikkerhetsråd om USAs bombing.

Moskva mener USAs angrep er i strid med internasjonale lover i og med at USA ikke har noen tillatelse fra syriske myndigheter, slik Russland har.

– Vi må ha et hastemøte i FNs sikkerhetsråd og bli enige om noen akseptable løsninger, sa lederen i den russiske forsvarskomiteen.

– Angrepet er en gave til terroristene, sa lederen for det russiske parlamentet Vjatsjeslav Volodin ifølge Interfax.

VLADIMIR KONDRASHOV / TT / NTB Scanpix

Anklager Trump for å hjelp IS

De første reaksjonene fra Moskva viser at også at Russland nå setter USA i ledetog med IS.

For fire dager siden ble St. Petersburg rammet av et terrorangrep som russiske myndigheter mistenker er utført av sushi-kokk med tilknytning til IS.

– Det amerikanske angrepet på Syria ødelegger våpenhvilen og undergraver muligheten for en anti-terroroperasjon med Russland, sier lederen for utenrikskomiteen i Dumaen Leonid Slutskij.

– Det vil uten tvil også ha negative følger for den generelle russisk-amerikanske dialogen.

Putins talsmann beskrev nattens angrep som et klart løftebrudd fra Trump.

– Det fører oss ikke nærmere målet om å bekjempe internasjonal terrorisme, men er tvert imot en alvorlig hindring for å skape en internasjonal koalisjon mot denne globale ondskapen, sa Peskov.

Får ikke følger for Tillersons Moskva-besøk

Til tross for sterk ordbruk i mediene, viser reaksjonene at Moskva ikke ønsker å forverre forholdet til USA ytterligere.

Det planlagte Moskva-besøket til USAs utenriksminister Rex Tillerson neste onsdag bør gå helt som normalt, sier ledende russiske politikere.

– Det er usannsynlig at møtet avlyses, sier lederen for utenrikskomiteen i Dumaen Leonid Slutskij til TV-kanalen Rossija 24.

– Vi er nødt til å gjenoppta dialogen. Derfor bør vi ønske Tillerson velkommen, utveksle synspunkter og prøve å snakke Washington til fornuft

Lavrov håper skadene han repareres

– Dette angrepet skader forholdet mellom Russland og USA, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under en pressekonferanse i Tashkent.

– Det er frustrerende at alle disse tingene skader det allerede dårlige forholdet mellom Russland og USA. Men jeg håper disse provokasjonene ikke vil få uopprettelige følger, sa Lavrov.