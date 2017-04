Putin er rasende på Trump: Bryter samarbeidet i luftrommet over Syria

I morges brøt russerne det militære samarbeidet i luftrommet over Syria.

Det russiske utenriksdepartementet sier at Russland nå «suspenderer avtalen for å forhindre hendelser og sikre flysikkerhet under operasjonene i Syria».

Dette er den første alvorlige konsekvensen av nattens angrep, og øker faren for utilsiktede hendelser i luftrommet over Syria hvor både russiske og amerikanske jagerfly opererer.

– Betydelig skade på forholdet USA-Russland

Moskva mener nattens angrep i Syria fører til «betydelig skade» på forholdet mellom USA og Russland.

– Putin ser på angrepet som et forsøk på å flytte det internasjonale samfunnets oppmerksomhet vekk fra de sivile tapene i Irak, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Dette påfører forholdet mellom Russland og USA betydelig skade, et forhold som fra før er i meget dårlig, sier Peskov til russiske medier.

Handout / REUTERS

Russiske militære på basen

Shayrat-basen som ble angrepet i natt, har vært basen for fire syriske jagerflyskvadroner.

I tillegg har basen vært brukt som en fremskutt base for russiske angrepshelikoptre.

Våren 2016 viste satellittbilder hvordan fire russiske Ka-52 Alligator-helikoptre og tre Ni-28N Hunter helikoptre sto utplassert på basen 30 kilomer sørøst for Homs.

Russiske spesialsoldater har også brukt basen som utgangspunkt for flere operasjoner.

Den russiske militære overkommandoen har hatt jevnlige videokonferanser fra basen.

Derfor er det grunn til å anta at det var russisk personell på basen i natt.

Ifølge russiske medier er imidlertid ingen russiske soldater skadet eller drept.

OMAR SANADIKI / REUTERS

– Vi fikk for kort varsel

Russerne fikk to timers varsel til å komme seg i dekning før de amerikanske rakettene traff basen.

– Dette er altfor lite, svarer russerne.

De mener USA burde gitt 24 timers varsel dersom man skulle være sikre på at rakettene ikke traff russiske soldater.

De umiddelbare reaksjonene fra Damaskus tyder samtidig på at russerne ikke varslet Assad om at amerikanerne var i ferd med å angripe.

– Syriske myndigheter er fast bestemt på å få et svar fra Russland om de virkelig ble advart på forhånd, sa Syrias ambassadør i Moskva Riad Haddad til Interfax.

– En gavepakke til terroristene

– Angrepet er en gave til terroristene, sa lederen for det russiske parlamentet Vjatsjeslav Volodin ifølge Interfax.

Moskva mener USAs angrep er i strid med internasjonale lover.

Russland varslet fredag at de ville ha hastemøte i FNs sikkerhetsråd om USAs bombing.

– Vi må ha et hastemøte i FNs sikkerhetsråd og bli enige om noen akseptable løsninger, sa lederen i den russiske forsvarskomiteen

– Nå er USA og IS på lag

De første reaksjonene fra Moskva viser at også at Russland nå setter USA i ledetog med IS.

For fire dager siden ble St. Petersburg rammet av et terrorangrep som russiske myndigheter mistenker er utført av sushi-kokk med tilknytning til IS.

– Det amerikanske angrepet på Syria ødelegger våpenhvilen og undergraver muligheten for en anti-terroroperasjon med Russland, sier lederen for utenrikskomiteen i Dumaen Leonid Slutskij.

– Det vil uten tvil også ha negative følger for den generelle russisk-amerikanske dialogen.

Putins talsmann beskrev nattens angrep som et klart løftebrudd fra Trump.

– Det viktigste er at dette ikke fører oss nærmere det målet om å bekjempe internasjonal terrorisme, men tvert imot er en alvorlig hindring for å skape en internasjonal koalisjon for å bekjempe denne globale ondskapen, sa Peskov, som minnet om at Trump sa at kampen mot terror var en av hans viktigste saker i presidentvalget.