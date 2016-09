Putin frykter Kinas innflytelse i Øst-Russland. Nå gir han russerne gratis land hvis de flytter til Øst-Sibir.

Gina Grieg Riisnæs

– Se så mye fruktbart land vi har. Her er muligheter for den vil jobbe, sier Vitalij Jelikov fra den lille landsbyen Turgenevka i Ust-Orda Burjat-distrikt, og peker ut på en endeløs åker.

Jelikov viser frem sin mønstergård, i et av verdens mest folketomme, ressursrike landområder i sørøstlige Sibir.

– Denne gården passer perfekt for en stor familie, sier Vitalij.

Drømmen hans er lokke flere unge, russiske familier til et nytt liv som selvstendige Sibir-bønder.

Vitalij er en liten brikke i et stort og avgjørende drama for Russland i de endeløse, folketomme landområdene fra det østlige Sibir til grensen av Stillehavet.

ILYA NAYMUSHIN/Reuters, NTB Scanpix

Russlands skjebnekamp om Østen

Den russiske befolkningen skrumper og trekkes til storbyene.

To år med økonomisk krise og akutt mangel på kapital bremser nye investeringer. Enorme jordbruksområder og naturressurser ligger brakk, infrastrukturen er elendig.

På den andre siden av den 3650 kilometer lange russisk-kinesiske grensen vokser Kina.

Her er alt Russland trenger: En økonomi i vekst og en stor, voksende og sulten befolkning.

I de russiske regionene nærmest Kina - Amur, Primorskij, Khabarkovsk - bor det knapt 4 millioner mennesker, litt over to mennesker per kvadratkilometer.

På andre side av grensen lever 109 millioner kinesere i naboregionene Heilongjiang, Jilin and Liaoning.

Mikhail Klimentyev, SPUTNIK/REUTERS/NTB SCANPIX

– Gjør dere ikke noe, må barna deres snakke kinesisk

– Dette er en av Russlands viktigste nasjonale utfordringer, sa president Vladimir Putin under et økonomisk toppmøte i Vladivostok i september.

Presidenten satser stort på tettere allianse med Kina. Vanlige russere derimot frykter at Kina vil svelge dem rått.

– Gjør dere ikke noe for å bedre økonomien i regionen, kommer barna deres til å snakke kinesisk, sa Putin til innbyggerne i byen Blagoveshchensk i 2008.

– Alt land kjøpes opp av kineserne. Den fredelige invasjonen er i gang, advarte den tidligere guvernøren i Khabarovsk allerede i 1999.

– Vår guvernør i Baikal vil være kinesisk om 20 år, mente lederen i det ultranasjonalistiske partiet LDPR da kineserne inngikk avtale om leie 1200 kvadratkilometer til jordbruk i Sibir. Partiet har krevd masseutvisning av kinesiske fremmedarbeidere.

Putin bruker milliarder på å blidgjøre russiske muslimer. Den muslimskdominerte byen er et av Russlands beste steder å bo.

Gina Grieg Riisnæs

Bjørn og ulv er Sergejs minste problem

– Jeg vil ikke lyve. Livet som bonde i Sibir er hardt, sier Jelikov.

Bjørner og ulveflokker er en bagatell. En lang, beinhard vinter med i snitt 20 minusgrader er også til å leve med.

Langt verre er byråkratiet, de store logistiske utfordringene og den lange avstanden til markedene.

– Vi får mye støtte fra staten. Men det er ikke nok.

ILYA NAYMUSHIN, REUTERS/NTB SCANPIX

Sibir er bra for selvrealisering, hevder Kreml

De fleste russere som bor i Sibir i dag, havnet der ved hjelp av press, tvang eller ren vold. Putin prøver med gulrot og rubler.

– Oppnå selvrealisering i vårt fjerne østen, sa Putins minister da prosjektet med gratis land startet i fjor.

Hver russer får 10 mål med jord gratis hvis de flytter lengst øst.

Kravet er at jorden må ligge minst ti kilometer fra nærmeste bebyggelse, og at man driver jorden selv i minst fem år som bonde, skogbruker, jeger eller næringsdrivende

I tillegg tilbyr Putin fem år med skattefritak, subsider, støtteordninger og milliardinvesteringer.

Gina Grieg Riisnæs

Sergejs drømmegård i Sibir

Vitalij viser frem den nye, stor låven, som skal sørge for at dyrene overlever sprengkulden. Familiene bor en liten landsby med skole, lege og butikk.

Han er ekstra stolt av det tyske melkeutstyret og den romslige plassen innvendig.

– Sibiriske kuer har det bedre enn kuer i Europa, mener Vitalij.

RIA Novosti / Reuters/NTB Scanpix

Lar russerne seg lokke?

For første gang siden Sovjetunionens sammenbrudd vokser befolkningen i de østlige områdene i Russland. Hittil i år har utvandringen falt 70 prosent.

Mens økonomien faller i resten av Russland, vokste den i øst med 5 prosent.

Kineserne har på sin side lovet å investere 40 milliarder kroner i regionen, og både japanske og sør-koreanske selskaper lukter.

– Gratis land vil friste kinesere mer enn russere, spådde China Daily.

REUTERS/NTB SCANPIX

Baksiden av Putins festtaler

I alle de russiske byene i Sibir er tilreisende kinesere en del av gatebildet. På mange av de største gårdene i Sibir er det bare sentralasiater og kinesere som jobber.

– Våre egne menn drikker for mye og vil ikke jobbe, sa lokalpolitikeren i den lille russiske bygden Opytnije Pole til New York Times for å forsvare bruken av kinesisk arbeidskraft.

80.000 russere har meldt sin interesse for gratis land, ifølge russiske myndigheter. Men så langt har bare 80 personer faktisk fått eiendom og flyttet.

Til tross for dyre toppmøter har samhandelen mellom Kina og Russland gått tilbake med 24 prosent de siste tre årene til 560 milliarder kroner.

RIA Novosti / X02356

– Vi må lære dette på nytt

Før revolusjonen reiste Vitalijs tippoldefar fra Hvite-Russland til sørøstlige Sibir, fristet av tilsvarende løfter om gratis land fra tsar Nikolai 2.

Deretter førte revolusjonen og Stalins terror til at Russlands dyktigste bøndene – kulakkene - ble tvangsflyttet eller myrdet.

– I Sovjet-tiden måtte vi jobbe på store kollektiver. På 90-tallet gikk alt i oppløsning. Vi glemte hvordan vi driver små familiegårder. Nå må vi lære oss på nytt, sier Vitalij.

ILYA NAYMUSHIN, REUTERS/NTB SCANPIX

Sanksjoner hjelper sibirske bønder

Inn over åkrene driver en lett tåke fra skogene i nordøst.

– Kan du kjenne lukten, spør Vitalij, og stikker nesen i været.

– Det er fra de store skogbrannene lenger øst. Ikke vær redd. De er veldig langt vekk, sier siberjaken.

– Til slutt må du love å overbringe en stor takk fra oss i Ust-Orda Burjat-distrikt, smiler Vitalij.

– Hvorfor det?

– Sanksjonene fra EU gjør at vi slipper å konkurrere med billige varer fra Vesten. Prisene går opp og vi selger alt vi lager. Så takk skal dere ha.