Putin har i årevis pleid forholdet til Egypts generaler. Nå får han belønningen.

For første gang øver russiske militære styrker denne uken i Egypt.

500 fallskjermjegere fra Russland lander ved Nilen for å øve på terrorkrig sammen med egyptiske styrker.

Dette er en av flere saker som skal bygge opp forestillingen om at Russland er på vei tilbake til å bli en supermakt.

Neste år øker regningen for Russlands militæroppbygning til 500 milliarder kroner.

Putin øver ørkenkrig

Den russisk-egyptiske øvelsen har navnet «Forsvarerne av Vennskap 2016», og er et resultatet av president Vladimir Putin har pleid et tett forhold til Egypts ledelse – særlig etter militærkuppet i 2013.

Hassan Ammar / AP / NTB Scanpix

Hensikten er å øve de russiske elitestyrkene i krigføring i ekstremt varmt ørkenklima.

I tillegg skal russerne og egypterne bruke flere av de nye avanserte fallskjermsystemene til russerne, «Arbalet 1» og «Crossbow 2».

– Det er første gang disse systemene brukes i stort omfang i ørkenklima, skriver Interfax.

Det russiske forsvarsdepartement

I tillegg til Egypt, har russiske militære gjennomført militærøvelser med både Kina, Pakistan og India de siste månedene.

Øvelsene vies stor oppmerksomhet i Putins TV-stasjoner. Hensikten er å overbevise russere om at Putin gjenreiser Russland som en supermakt.

I praksis går imidlertid krigen i Syria mye dårligere nå enn den gjorde de første månedene.

Det russiske forsvarsdepartement

Her ønsker Russland militærbaser

I tillegg til flere militærøvelser utenfor Russland, er Putin i gang med å skaffe nye militærbaser flere steder i verden.

I dag har russerne bare en flybase utenfor Russland, nemlig Hmeymim-basen i Syria.

Putins inntog i Syria-krigen har imidlertid vist at logistikken er for dårlig.

En enslig base er ikke i nærheten av Putins ønske om å gjenreise Russland som en supermakt.

ITAR TASS / AP / NTB Scanpix

Egypt

Øverst på Putins ønskeliste står en militærbase i Sidi Barrani i Egypt fra 2019.

– Russland trenger en militærbase i Nord-Afrika for å kunne løse geopolitiske problemer når det oppstår ustabilitet i regionen, skriver den Kreml-vennlige avisen Izvestia.

Saken vakte sterke reaksjoner i Egypt tirsdag. Nye atomkraftverk og flere andre store investering gjør at egypterne trenger penger:

– Russiske krigsfly i Egypt vil gjøre det mulig å for Moskva å gjennomføre militære oppdrag i det vestlige Middelhavet. Libya er et potensielt sted, sier den tidligere egyptiske generalen Talaat Musallam til avisen.

Det russiske forsvarsdepartement

Cuba og Vietnam

I forrige uke spurte nasjonalistiske russiske parlamentarikere om Kreml snart vil gjenoppbygge baser på Cuba og i Vietnam.

– Et veldig godt spørsmål. Det russiske forsvarsdepartementet vurderer å gjenreise sin militære tilstedeværelse i periferien, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov i Dumaen i forrige uke.

For 16 år siden la Russland ned etterretningsbasen i Lourdes på Cuba og Cam Rahn-basen i Vietnam.

– Vi vurdere nå rolig om vi bør omgjøre de beslutningene vi en gang gjorde, sa Pankov.

Det russiske forsvarsdepartement

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu varslet allerede i 2014 at russerne ser etter militærbaser i andre land, blant annet Venezuela, Nicaragua, Seychelles og Singapore.

Den gang hevdet Sjoigu at flere avtaler skulle underskrives i nær fremtid.

Det har ikke skjedd så langt.

Det russiske forsvarsdepartement

Russisk sabelrasling

Den russiske ordbruken har skjerpet seg den siste uken etter at USA satt foten ned for mer samarbeid om Syria.

I forrige uke ble det kjent at Russland igjen har utplassert Iskander-atommissiler i Kaliningrad med 700 kilometers rekkevidde nær Polen og de baltiske landene.

Russland har også erklært at basen i Syria skal opprettholdes for alltid.

Det russiske forsvarsdepartement

– Et militarisert Russland

I statskontrollerte russiske medier blir «gladnyhetene» om militære øvelser og bombing i Syria kombinert med det vanlige fiendebildet av Vesten og NATO som dekadente, upålitelige og aggressive og med et dypt ønske om å ødelegge Russland.

Putin-kritiske russiske medier stiller spørsmål ved om landet har å råd til å bruke over 500 milliarder kroner på militære utgiftene neste år, mens nesten alt annet kuttes.

– Vi ser en total militarisering av det russiske samfunnet, helt uavhengig av hva som er den økonomiske situasjonen, skriver avisen Novaja Vremja, som har Putin selv på listen over abonnenter.

– Russland preges mer at budsjett laget for krigstilstand selv om ingen kommer til å angripe oss. Dette er propagandaens logikk: For at noen skal tro på løgnen, må den være veldig stor, skriver den russiske journalisten Vladislav Inozemtsev.