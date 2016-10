Putin har startet letingen etter en arving. Mye står på spill når Russland går mot nytt presidentvalg

Putin har startet jakten på sin etterfølger.

Etter å ha rensket i rekkene i Kreml har Russlands president løftet frem nye kronprinser.

Det har utløst en ny og overraskende diskusjon om Russland etter Putin - uavhengig av om han tar gjenvalg.

Listen over hvem som kan overta makten er dramatisk forandret de siste månedene .

Kort tid til neste presidentvalg

De fleste har trodd at presidentvalget i Russland avholdes mars 2018 og at Vladimir Putin (63) tar gjenvalg til 2024.

Før sommeren bestemte imidlertid Putin brått at Duma-valget skulle være 18. september, tre måneder tidligere enn planlagt. Det førte til en svært kort valgkamp og rekordlav valgdeltagelse – og mange nye og ambisiøse politikere i Moskva.

Nå tror flere russiske analytikere at presidentvalget fremskyndes til 2017.

Lekkede dokumenter fra det mektige russiske finansdepartementet viser at Kreml har satt av 14 milliarder rubler til å arrangere presidentvalg allerede neste år – til russiske velgeres store forbauselse.

Putin har skiftet ut store deler av maktapparatet, gjort flere reformer, og satt inn nye, unge og lojale politikere.

Anonyme kilder i Kreml sier at det er en reell mulighet for at Putin ikke tar gjenvalg.

Putin er sliten, sier «folk som kjenner ham» til Reuters.

1. Den grå kardinalen

Torsdag etter valget gjorde Putin det klinkende klart hvem han vil skal lede det nye parlamentet:

– Jeg og Medvedev vil støtte kandidaturet til Vjatsjeslav Viktorovitsj Volodin, sa Putin, og da var saken avgjort.

Mange russere vil ikke kjenne igjen på gaten mannen som de siste fem årene har vært det mektigste mennesket i Kreml etter Putin.

«Den grå kardinalen» Volodin (52) har vært strategen og taktikeren. Rett før valgkampen startet, annonserte han overraskende at han ville stille til valg i Dumaen – selv om en slik posisjon gir mindre reell makt.

Forskjellen er at han som Duma-sjef dukker opp på fjernsynsskjermene nesten daglig. Nå får han sjansen til å overbevise sine kritikere om at han har den utstrålingen mange mener han mangler.

– Nå er han nr. 2 etter Putin, konkluderer Moskovskij Komsomolets.

– Han er tungvekteren i Russlands neste maktelite, mener Financial Times.

2. Fiskekameraten Medvedev

Dmitrij Medvedev (51) ble hyllet av vestlige korrespondenter og liberale da han tok over etter Putin. Skuffelsen var enorm da han ga makten tilbake.

Midt i en elendig valgkamp ble Medvedev rett og slett latterliggjort i russiske medier etter en skikkelig brøker foran TV-kameraene.

Den overlegne valgseieren har styrket hans stilling, selv om seieren i stor grad skyldes drahjelp fra Putin, full mediekontroll og bruken av hele det gigantiske statsapparatet i valgkampen.

Dersom Putin av uventede personlige og helsemessige grunner skulle forsvinne tidligere enn forventet, er Medvedev fortsatt en av de tre heteste kandidatene.

– Politisk svake Medvedev er den mest sannsynlige kandidaten, delvis på grunn av hans konstitusjonelle rolle og delvis for medlemmene av eliten vil se på ham som relativt uproblematisk, mener britiske Telegraph.

3. Den lojale livvakten til Putin

– Den neste lederen i Russland bør selvfølgelig være ung, sa Putin i et intervju med Bloomberg i september. Han presiserte dessuten at vedkommende måtte være «kjent for folket».

– Som for eksempel Djumin, spurte journalisten.

– Og dessuten moden, fortsatte Putin.

Alexej Djumin (44) har en egenskap som er avgjørende for Putin: Lojalitet og bakgrunn fra sikkerhetsapparatet.

For 15 år siden var han Putins livvakt. I 2014 ledet spesialstyrkene som invaderte Kreml. I våres gjorde Putin ham til guvernør i Tula-regionen, «Russlands våpensmie».

Djumin spiller for øvrig keeper på Putins ishockeylag.

I valgkampen fikk guvernøren i Tula, som tross alt bare er en av om lag 80 guvernører i Russland, mye dekning i riksdekkende TV.

Med Djumin som president kan Putin være sikker på et lykkelig og trygt pensjonistliv.

Et Russland uten Putin

Bare tanken på at Putin ikke skal styre, vil bekymre mange russere.

83 prosent svarte i september at de mener han gjør en god jobb.

– Et nyvalg kan komme allerede til våren, skriver professor Valerij Solovej ved Moskvas statlige institutt for internasjonale relasjoner (MGIMO) på Facebook.

Solovej, som tidligere har vist seg å ha svært gode kilder nær Putin, sier at det snakkes om «force majeure» i korridorene i Kreml: Det har skjedd noe uforutsett med Putin som kan forandre alt.

Om det er sykdom eller familiære årsaker ville Solovej ikke si noe i et intervju av Radio Svoboda.

Tidligere i år klaget Putin – i et øyeblikk hvor han glemte at mikrofonen sto på – over at han var sliten og ikke fikk sove.

– Alle presidentens evenuker

I Putins «styrte demokrati» med all makt samlet hos presidenten er det et problem at arverekkefølgen er uklar, mener avisen Gazeta.ru.

– Selv om Putin tar en periode til, vil ikke problemet med maktoverføring i Russland forsvinne. Problemet blir tvert imot større for hvert år, ifølge Gazeta.ru.

– Putins største dilemma er hvordan han kan redde et system basert på ham selv, skriver Reuters.

Analytiker Andrei Koslesnikov ved Carnegie Moscow Center betegner alle de nye, yngre kandidatene som politiske, lojale evenuker.

– At Putins nye elite er relativt unge betyr ikke at de er mer liberale, skriver Kolsenikov i en blogg.

Desillusjonert opposisjon

Den nye og overraskende diskusjonen om Putins etterfølger kan paradoksalt nok være til fordel både for presidenten og hans hardeste kritikere.

Den tidligere Yokus-oligarken Mikhail Khodorkovskij, som fra Vesten prøver å samle en opposisjon mot Putin, startet for to uker siden kampanjen «I stedet for Putin».

På den uformelle nettavstemningen leder korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj, selv om han nå er helt uaktuell.

En svært tvilsom rettssak har fratatt ham retten til å stille til valg.

Disse blir neppe Russlands neste president

Samtidig er Putin selv tjent med å si at han teller på knappene.

Dette vil bekymre store deler av den russiske befolkningen som først og fremst ønsker stabilitet – og fortsatt husker kaoset fra det «demokratiske» 90-tallet med røverkapitalisme, fattigdom, krig i Kaukasus og skyhøy kriminalitet.

Også tidligere herskere i Russland har brukt slike triks for å styrke sin autoritære makt.

Både tsar Ivan den grusomme og Stalin skremte sin samtid med kaos ved å true med å trekke seg tilbake.

Putins krav om at Russlands nye president må være «ung», gjør at flere andre mektige politikere ikke lenger nevnes på listen over mulige etterfølgere.

Både forsvarsminister Sergej Sjoigu (61), utenriksminister Sergej Lavrov (66) og Moskvas ambisiøse ordfører Sergej Sobjanin (58) tilhører den gamle generasjonen.