– Tror virkelig noen at Russland kan påvirke valget til det amerikanske folket som om USA bare var en bananrepublikk, spurte Russlands president Vladimir Putin retorisk før valget.

Nå viser det seg at svaret kan være ja.

Putins statskontrollerte fjernsynskanaler har i månedsvis boltret seg i ville Trump-uttalelser, Clinton-e-poster og en skitten valgkamp med Russland som et hovedtema.

Da Trump skremte amerikanske velgere ved å si at Clinton kan starte en verdenskrig med Russland, skvatt også russere i TV-stolene.

Onsdag morgen pustet Putins og hans rådgivere lettet ut – i første omgang.

MINDAUGAS KULBIS / TT / NTB Scanpix

Lynrask Putin-gratulasjon

Russlands president Vladimir Putin var en av de første til å sende seiersgratulasjoner til Trump i nitiden onsdag morgen.

Her skrev Putin at han håper å samarbeide med Trump for å løse «krisen i forholdet mellom Russland og USA, samt løse andre vitale spørsmål».

Putin la til at han håpet dialogen med Trump ville basere seg på «like rettigheter, gjensidig respekt og ekte forståelse for hverandres posisjoner».

– Det er bare pluss-sider med Trump, sier nasjonalistlederen Vladimir Zjirinovskij til kanalen Russia 24, og håper sanksjonene mot Russland nå vil oppheves.

Samtidig driver han gjøn med USAs nye president, og dro en spøk som har vært en gjenganger i russiske medier:

– Han vet jo ikke hvor Krim er, sa en smilende Zjirinovskij.

– Demokrati. R. I. P, skrev kvinnen som leder Putins største propagandamaskin Russia Today Margarita Simonijan.

Russland dominerte USA-valget

Russiske medier har regnet ut at Clinton og Trump nevnte Putin og Russland hele 178 ganger i løpet av TV-debattene – mye mer enn noe annet enkelttema.

17 amerikanske etterretningsbyråer har dessuten hevdet at det er Kreml som står bak hackingen av demokratenes e-poster, som har spilt en viktig rolle i valgkampen.

– La oss håpe at hans retorikk materialiserer seg i samarbeidet med Russland, Europa og Eurasia, sa lederen for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet Leonid Slutskij til Interfax.

LUCY NICHOLSON / X90050

Så stor støtte har Trump blant russere

Den siste målingen før valget av det uavhengige senteret Levada, viste at russernes frykt økte for Clinton i løpet av valgkampen.

38 prosent svarte at Trump var best for Russland.

Bare ni prosent mener det vil bli bedre for Russland med Clinton som president, en nedgang på fem prosentpoeng.

52 prosent av russerne mente det var vanskelig å svare på hva Russland er mest tjent med.

STEVE MARCUS / X00642

– Putin er vinneren uansett

Både russiske og vestlige kommentatorer har påpekt at den amerikanske valgkampen har vært så skadelig for USAs internasjonale omdømme at Putin er den egentlig vinneren.

Trump har sagt at Putin gjør en bedre jobb for Russland enn Obama har gjort for USA.

– Clintons korrupte dealer har gitt Putin en massiv propagandaseier, skriver Forbes-kommentator Paul Roderick Gregory.

– Putin er vinneren uansett.

Mikhail Metzel / TT / NTB Scanpix

Derfor er Putin en glad mann i dag

Det er flere grunner til at Putin i utgangspunktet ser lyst på at Trump nå skal styre USA.

Putin husker godt Clintons uttalelser i 2008 om at «som tidligere KGB-mann har Putin åpenbart ingen sjel», noe som er en meget fornærmede uttalelse for russere. Trump derimot har gitt Putin ros. I desember 2011 satt Putin bekymret bak murene i Kreml mens store demonstrasjoner pågikk i Moskvas gater mot valgjuks. Clinton gikk ut med støtte til demonstrantene og oppfordret russere til ikke å godta valgjuks. Siden den gang har Putin vært overbevist om at Clintons mål å styrte ham. Clinton har i løpet av valgkampen varslet «en tøffere linje mot Russland» og anklaget Putin for å stå bak hackerangrep. Trump har avvist dette, og lovet samarbeid.

Flere rådgivere og støttespillere til Trump har tette bånd til Russland, både økonomisk og familiært.

Pavel Golovkin / TT / NTB Scanpix

Russisk tvil om Trumps uforutsigbarhet

Til tross for den generelle begeistringen, advarer mange russiske medier og kommentatorer mot at Trump kan vise seg å være et langt mindre hyggelig bekjentskap enn Kreml tror.

En av Russlands største aviser – Moskovskij Komsomolets – har gått så langt som å si at Trump ikke egner seg som president.

– Trump er emosjonell og psykologisk ustabil. Ganske upassende som president, mente den russiske kommentatoren Stanislav Belkovskij.

– Trump har lovet mange ting ja, han sympatiserer med Putin og snakker til ham med det samme pragmatiske språket. Men Trump kan ikke styre USAs utenrikspolitikk akkurat som han vil, sier professor i statsvitenskap Gevorg Mirzajan i Moskva til Komsomolskaja Pravda.

Håper på en ny «start»

– Jeg ønsker å tro at den nye amerikanske presidenten vil gjøre det mulig å ha en mer konstruktiv dialog mellom våre land, sier Dumaens leder Vjatsjeslav Volodin.

– Vi vil støtte ethvert skritt i den retning.

– Jeg lover dere, ingenting alvorlig vil skje. Epoker, teknologier og vær har forandret seg, mens amerikanernes strategi er den samme. De vil ekspandere, være først og føre en global politikk for å få kontroll over strategiske ressurser, sier kommunistpartiets leder Gennadij Ziuganov til Interfax.

Fortvilelse og frykt i Kiev for fremtiden

I Kiev fortviler den ukrainske regjeringen over utfallet, og frykter mindre støtte fra USA i konflikten med Russland.

Trump har lovet bedre forbindelser med Putin, og antyder at han ser på Ukraina som et område Russland har legitime sikkerhetsinteresser i.

– Hele den delen av verden ble et eneste rot under Obama, sa Trump.

Da Ukrainas president Petro Porosjenko besøkte USA i september, ville ikke Trump hilse på ham.

– Trump som president åpner Pandoras boks med større ustablitetet i verden, sa Ukrains USA-ambassadør til Foreign Policy.

– Hans uttalelser bryter alle moralske og siviliserte prinsipper, mente Ukrainas tidligere statsminister, som er en viktig del av Porosjenkos regjering.

– Dette største taperen i verden i natt er Ukraina, skrev USAs tidligere ambassadør i Moskva og Clinton-rådgiver Michael McFaul på Twitter.