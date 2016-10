Putin plasserte kameraten i toppjobben. Vennen rundstjal togselskapet og kjørte det i grøfta

Den uavhengige næringslivsavisen Vedomosti har fått tak i De russiske statsbanenes egne prognoser for selskapets økonomiske utvikling fremover. Det er ikke lystig lesning.

Selskapet estimerer at underskuddet til neste år vil bli rekordstore 142,4 milliarder rubler. Det tilsvarer snaut 19 milliarder kroner.

Derfor har selskapet bedt myndighetene om tillatelse til å øke billettprisene og ratene for frakt av gods betydelig, noe som neppe vil være populært i en tid der russerne strammer inn livremmen kraftig på grunn av de økonomiske nedgangstidene.

Putins gode venn

Statsbanene har i en årrekke vært drevet av Putins nære venn, Vladimir Jakunin.

For et år siden fikk han overraskende sparken. Ifølge russiske kommentatorer var årsaken at han i årevis hadde rundstjålet selskapet, og tyveriet ble til slutt så åpenlyst og belastende at presidenten valgte å sparke ham.

Like før avskjeden hadde Jakunin bedt om ytterligere 1200 milliarder kroner i økt statlig støtte til statsbanene, til tross for at bevilgningene de siste årene har økt betydelig.

I fjor skrev Vedomosti at statsbanene som frakter 1 milliard passerer i året, vil trenge 55 milliarder kroner i ekstra bevilgninger fra 2016 til 2020 på grunn av Jakunins vanstyre.

Aleksej Navalnyj

Beriket seg selv

I løpet av tiden som togsjef er Jakunin blitt mangemilliardær i dollar.

Den regimekritiske bloggeren Aleksej Navalnyj avslørte at Putins kamerat eier en rekke luksuseiendommer, deriblant et feriested på snaut 150 mål i Akulinino i Moskva-regionen.

På eiendommen er det et svært palass, flere store hus til tjenere, en garasje med plass til 15 biler, et 50 meter langt svømmebasseng, en tenningsbane og helikopterlandingsplass.

I en omfattende journalistisk granskning avdekket avisen Novaja Gazeta og nyhetsbyrået Reuters at statsbanene årlig betaler milliarder av kroner til fiktive selskaper.

Hvert år kjøper statsbanene inn varer og tjenester for enorme beløp.

I anbudskonkurransene deltar alltid de samme 20 selskapene, men samtlige av dem er kontrollert av samme person, viste den journalistiske undersøkelsen.

Reuters og Novaja Gazeta konkluderte med at 70 prosent av pengene ble stjålet, mens de resterende 30 prosentene gikk til det som pengene var bevilget til. Pengene som ble underslått, ble deretter sendt frem og tilbake mellom et utall fiktive skallselskaper i flere land for å hvitvaske pengene.

De russiske statsbanene avviste alle påstandene og hevdet at alle lover og regler ble fulgt.

Fortid fra KGB

Putin og Jakunin har begge fortid fra den sovjetiske sikkerhets- og etterretningstjenesten KGB, og i 1996 var de med på å stifte hyttekooperativet Ozero sammen med seks andre venner utenfor St. Petersburg.

I dag er flere av hyttenaboene Russlands rikeste og mektigste menn. De har også store aksjeposter i én av landets mest innflytelsesrike banker, Bank Rossija. Denne banken spilte en nøkkelrolle i å opprette et skjult nettverk med postboksselskaper i skatteparadiser.

Disse selskapene brukte presidentens venner til å berike seg selv. Det kom frem i Panama-dokumentene som ble lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, noe Aftenposten skrev om april i år.

Der kom det også frem hvordan en nær rådgiver til Jakunin kontrollerte et stort selskap i skatteparadis som fikk svært lukrative kontrakter fra jernbanen.