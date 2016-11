Samtidig som lederne i de europeiske hovedstedene i helgen prøvde å komme seg etter Trumps sjokkseier, var Putin i strålende humør.

Han brukte helgen til å prøve seg som både fabrikkarbeider, standupkomiker, romfartsentusiast og fredsmegler.

Og hans viktigste budskap til Vesten kom da han lørdag hadde PR-show med arbeiderne på en av Russlands største bilfabrikker i Jaroslav.

– Våre styrker truer ingen. Jeg sier det en gang til, slik at alle hører det – ikke bare dere som sitter her, sa Putin til fabrikkarbeiderne.

– Se så nervøse de er

– Russiske divisjoner på titusener at tropper øver rett på andre siden av grensen, skrev NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg søndag i en kronikk.

Dette ble tolket som en klar advarsel til USAs nye president Donald Trump etter hans kritikk.

Russland øver mer enn noen gang siden den kalde krigen, også i nord nær Norges grense.

– Det er ingen grunn for Russlands vestlige partnere til å bli bekymret når vi gjennomfører øvelser, sa Putin.

– Vi blir ikke bekymret når de gjør sine øvelser, men av en eller annen grunn blir de stresset med en gang vi øver. Se så nervøse de er, sa Putin og smilte.

Han la til at «våre styrker er kampdyktige, moderniserte og meget effektive».

Store russiske drømmer

Etter spørsmål fra en av fabrikkarbeiderne, begynte Putin å snakke om et av områdene hvor han håper Russland kan tjene mer penger, nemlig romfartsindustrien.

– Et romrakett kan fly fra Russland til Washington på 20 minutter, sa Putin, og la til at dette krevde utvikling.

– Produserer vi noe markedet trenger, er jeg sikker på at vi vil finne private investorer, sa presidenten ifølge Interfax.

Putin med flere upopulære sparetiltak

Møteplanen til Putin i dagene etter at Trump vant, viser at Russland har adskillige større utfordringer å stri med.

Under et økonomisk krisemøte fredag måtte Putin innse at underskuddet øker.

De offentlige utgiftene vokser, først og fremst på grunn av økte forsvars- og pensjonsutgifter. Samtidig uteblir den økonomiske veksten.

Mikhail Klimentyev / TT / NTB Scanpix

Denne uken vedtok russiske myndigheter nye, svært upopulære avgiftsøkninger, som gjør at bensin, sigaretter og vin vil øke med 20–30 prosent frem til 2019.

Samtidig er mange pensjonister rasende over at pensjonene ikke økes i takt med prisstigningen.

Kremls håper Trump vil oppheve sanksjonene, slik at Russland kan lokke til seg kapital og investorer.

Dette er Putins største problem

– Det største problemet for russisk økonomi er hverken sanksjonene fra Vesten eller de fallende oljeprisene, sa en av Russlands fremste økonomer Sergej Guriev denne uken ifølge avisen Vedomosti.

Guriev måtte rømte Russland i 2013 da russisk politi startet etterforskning mot ham etter han forsvarte en av Putins største fiender, den tidligere Yukos-oligarken Khodorkovskij. Nå er han sjefsøkonomi i Den europeiske utviklingsbanken EBRD:

– Hovedproblemet er manglende reformer og at Russland er lite attraktivt for investorer, sa Guriev.

At Guriev våget å besøke Russland, kan tolkes som et ørlite gladsignal.

Ellers preges russiske nyheter at flere av landets smarteste og beste entreprenører forlater landet.

Russisk eufori over Trump

At Putin er i godt humør etter Trumps seier, kom også frem da han i helgen prøvde seg som standupkomiker foran mange av Russlands fremste komikere på det populære humorprogrammet KVN.

– Hvem av dere spøkte med at jeg er «gift, skilt og lykkelig», spurte presidenten, som fikk salen til å le av vitser om skjeggvekst og komikerne som herjet med Kreml.

Russiske politikere både klappet og lo etter det amerikanske presidentvalget.

– Trump vet jo ikke en gang hvor Krim er, spøkte Russlands fremste nasjonalistleder.

En av Putins mulige etterfølgere, Duma-leder Vjatsjeslav Volodin advarte i helgen mot den russiske euforien over valget av Trump, men pekte også på at russerne har gode grunner til å være optimistiske:

– Aldri før at standpunktene til presidentene i Russland og USA vært så sammenfallende som nå, sa Volodin til TV-stasjonen NTV.