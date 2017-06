Putin skremte russere med atomangrep fra kysten av Norge

Putin advarte russere også om at «amerikanske ubåter ved kysten av Norge» i løpet av 15 minutter kan utslette Moskva.

I over fire timer snakker Putin om russeres hverdagsproblemer i showet «Direkte linje til Vladimir Putin».

Programmet har eksistert i mange år, men årets TV-sirkus overgår alt Kremls propagandaapparat har gjort tidligere.

– For første gang i historien vil ikke presidenten bare høre dere, men også se dere, sa en entusiastisk studiovertinne i rød tettsittende kjole.

Så startet showet som 60–70 millioner russere vil se deler av i løpet av dagen.

– Missilene kan nå Moskva på 15 minutter

To timer ut i årets TV-show kom Putin inn på situasjonen i Arktis og i nordområdene.

Putin advarte de russiske TV-seerene mot at det ligger amerikanske atomubåter rett utenfor kysten av Norge, som på noen minutter kan utslette Russlands hovedstad med om lag 20 millioner innbyggere.

– De amerikanske strategiske ubåtene er på oppdrag ved kysten av Norge. Flytiden for deres missiler til Moskva er på 15 minutter, sa Putin.

– Dette er ruten for deres missiler som USA kan sende mot oss. De kan også fly over Nordpolen, sa Putin. Han varslet blant annet at Russland vil etablere et monitorerings- og rakettforsvarssystem i nordområdene.

Kreml har tidligere rettet hard kritikk mot NATO-øvelser i Norge, utplassering av amerikanske marinesoldater i Trøndelaget og den USA-finansierte Vardø-radaren, som russerne hevder truer Russlands sikkerhet.

Show for hele Russland

Alle gjestene i studio ble på forhånd samlet i et treningskompleks til presidentadministrasjonen utenfor Moskva.

Her ble de 100 utplukkede gjestene trent opp i hvordan de skulle gjøre en god figur i «Direkte linje med Vladimir Putin».

– Vi ble delt i forskjellige grupper, alle leste opp sine spørsmål og en jente fulgte nøye med og tok notater, fortalte en av deltagerne til avisen RBK.

Gjestene fra regionene i Russland fikk et klart råd:

– Ikke drikk alkohol kvelden før, slik at dere slipper bakrus, sa kilden.

Deltagerne i studio ble også advart mot å drikke for mye vann på forhånd.

Det er nemlig ikke mulig å gå på toalett i løpet av de fire-fem timene som TV-showet pågår.

Er Russland gjennom krisen?

De første og de viktigste spørsmålene til Putin dreide seg om Russland nå er gjennom den økonomiske krisen.

– Den økonomiske krisen er definitivt over, sa Putin.

Dette er et nøkkelspørsmål for russere i dag.

Misnøye med dårlige levekår og utstrakt korrupsjon var en av årsaken til at flere titusener russere demonstrerte i over 200 byer denne uken.

– Klarer vi ikke å øke produktiviteten, klarer vi heller ikke å øke inntektene og skape flere arbeidsplasser, sa Putin.

Han begrunnet sin påstand om at «krisen er over» ved å vise til økte investeringer, flere bilsalg, økt i eksport og rekordlav inflasjon, lavere dødelighet og høyere levealder.

– En så lav inflasjon som 4,1 prosent har vi aldri før hatt, sa Putin.

Russeres største problem: De har så lite å leve av

Blant de en million spørsmålene og klagene som ifølge arrangørene har kommet inn, dreier de fleste seg om lave lønninger for russere flest.

En barnehageansatt spurte Putin om han tror det er mulig å leve på en fulltidslønn på 1030 kroner i måneden, mens en brannmann i Saratov raste over at han risikerte livet for 1200 kroner i måneden.

– Hvorfor er lønningene til lærere så lave? Jeg har fått utbetalt mer enn 16.500 rubler (2400 kr) i måneden, spurte den unge læreren Aljosja fra Irkutsk.

– Alle lærere vet at vi hadde et mål om en snittlønn for lærere på linje med gjennomsnittet. I Irkutsk er dette rundt 30.000 rubler. Det er skolen som er ansvarlig for lønningene og eventuelle bonuser, svarte Putin.

– Men jeg forstår ikke hvorfor lønnen din er 2–3 ganger lavere. Jeg håper myndighetene i din region vil se på dette.

Lovet høyere lønninger

Programmet hadde knapt pågått i en halvtime, før Putin hadde lovet store lønnsøkninger.

Presidenten lovet å «indeksregulere» lønningene til en rekke yrker i det offentlige.

– Det vil skje fra 1. januar 2018, sa Putin.

Hvor mye dette vil koste, gjenstår å se.

– De vil alltid prøve å ta oss

Putin forberedte russere på at de vestlige sanksjonene mot Russland vil vare lenge.

– Vi har levd med sanksjoner siden vi kom på føttene. Da våre partnere rundt i verden følte at vi var en konkurrent, har de alltid funnet på ulike måter å holde oss nede, sa Putin.

– Hadde det ikke vært Krim, hadde de funnet noe annet for å båndlegge Russland.

– Hjelp oss, Putin! Hjelp oss!

En kvinne som mistet huset sitt i de enorme skogbrannene i Russland i 2015, klaget over at hun ennå ikke hadde fått et skikkelig hus.

– Jeg lever i en forlatt bolig med min datter. Forholdene er elendige. Hjelp oss, Putin! Hjelp oss, ba kvinnen.

– Vi skal sørge for å rydde opp i dette, sa Putin, som minnet om at han hadde sparket den gamle guvernøren og innsatt en ny.

Dette er en av hensiktene med TV-showet.

Putin skal vise at han tar befolkningens problemer alvorlig. Samtidig tar han affære overfor «slemme og udugelige mellomsjefer».

– Dette er en ren svindel

– Hva skjedde med gratis land-prosjektet? Det er ren svindel. Ikke engang nettsidene fungere, spurte en ung mann.

Fra 1. februar i år fikk alle russere over 18 år lov til å søke om gratis land i Russlands østlige regioner.

Putin svarte først med en spøk. Han minnet om at under forrige store landreform, Stolypin-reformen før revolusjonen i 1917, sørget tsaren for at folk ble hengt for å jukse med «gratis land»-reformen.

– Vi har ikke dødsstraff i dag. Men det er klart at det har skjedd en del feil. En tredjedel av de som søkte har imidlertid fått gratis jord i løpet av bare to måneder, svarte Putin.

– Din sak er ekstraordinær. Det er ille at søknaden ikke kommer gjennom.

Bor ved en søppelplass, ba Putin rydde opp

Naboene i Balasjikha-distriktet i Moskva stilte mannsterke opp på video.

De er blant flere hundretusener moskovitter som sliter med enorme forurensningsproblemer i Russlands hovedstad.

– Søppelhaugen er noen meter fra barnehagen. Det lukter, kommer røyk. Det er rett og slett uutholdelig å leve her. Vårt eneste håp er å be deg om hjelp, ba en mor.

– Dette er et vanskelig og smertefullt spørsmål, sa Putin, som kritiserte at man valgte å bygge nye hus rett ved en søppelfylling.

– Vi må gjøre noe med de menneskene som tillot dette. Jeg vil be guvernørene om å løse de mest presserende spørsmålene, sa presidenten.

