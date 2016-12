Putin vil ikke utvise amerikanske diplomater

Den russiske presidenten vil heller invitere til juletrefest i Kreml.

– Vi vil ikke skape problemer for amerikanske diplomater. Vi vil ikke sende ut noen. Vi vil ikke forby deres familier og barn å bruke deres feriesteder i nyttårsfeiringen. Dessuten vil jeg invitere alle barn av amerikanske diplomater som er akkreditert til Russland til julefest i Kreml, sier Putin en uttalelse som er lagt ut på hjemmesiden til Kreml.

Russland avstår dermed fra å svare med samme tiltak som det USA har benyttet for å protestere på det de hevder er russisk innblanding i det amerikanske valget.

Men Putin tar forbehold

Putin sier samtidig at han «forbeholder seg retten» til å gjengjelde tiltakene, ifølge AFP.

Ifølge nyhetsbyrået RIA, som Reuters viser til, vil Putin se an hva påtroppende president Donald Trump gjør før han vurderer eventuelle straffetiltak mot USA.

Sergej Lavrov hadde tidligere på dagen foreslått at 31 amerikanske diplomater i Moskva og 4 diplomater i St. Petersburg skulle utvises, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. Lavrov gjentok at Russland mener hackeranklagene mot dem er grunnløse.

Forslaget om å utvise 35 amerikanerne kommer som et direkte svar på at president Obama i går utviste like mange russiske diplomater fra USA.

– Vi kan selvfølgelig ikke la denne typen handlinger forbli ubesvart. Gjensidighet er en diplomatisk lov i relasjoner, sa Lavrov, ifølge Interfax.

– Taktisk spill fra Russland

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, tror det er taktisk spill fra Russlands side at Putin ikke utviser de amerikanske diplomatene til tross for utenriksminister Lavrovs anmodning.

– Jeg tror Putin bruker anledningen til å signalisere at de ikke vil heve konfliktnivået med vesten og USA. Det ser enda bedre ut når de først foreslår en symmetrisk respons til det USA har gjort, for så å trekke responsen tilbake. Det er taktisk i forhold til at USA snart får en ny president, som har signalisert en mer pragmatisk linje overfor Russland, sier Wilhelmsen.

Venter på Trump

Hun understreker at selv om Trump har en vennligere innstilling til Russland, vet Putin at Trump står overfor en veldig anti-russisk opinion, også i sitt eget parti.

– Det er i Russlands interesse ikke å gi haukene i USA et påskudd for å si at Russland ikke er til å stole på. Da ville det bli vanskeligere for Trump å få gjennom sin pragmatiske linje overfor Russland, sier Wilhelmsen.

Handelssanksjoner

Hun tror også handelssanksjonene mot Russland, som har vart i to år, spiller inn.

– Selv om ikke sanksjonene har rammet Russland så hardt som vestlige land hadde håpet på, så har Russland vært i en økonomisk krise. I løpet av det siste året har Putin hatt en mye mindre anti-vestlig retorikk enn tidligere. Trump kan være villig til å oppheve sanksjonene, og derfor har Russland ønsket å trappe ned konflikten mot vesten, sier Wilhelmsen.

MAXIM SHEMETOV / X90156

Lavrov foreslår at 31 amerikanske diplomater fra USAs ambassade i Moskva blir utvist, i tillegg til fire diplomater fra det amerikanske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russlands nest største by.

Det russiske utenriksdepartementet foreslår også å forby amerikanske diplomater i bruke et feriehus i Sølvskogen utenfor Moskva. I tillegg vil de nekte USA å bruke et lager i sentrum av den russiske hovedstaden, melder radiostasjonen Moskvas Ekko.

Utvisningene skjer bare tre uker før det er presidentskifte i USA. Påtroppende president Donald Trump har sagt at han ønsker å se fremover, og «det er på tide for landet vårt å komme seg videre til større og bedre ting», men lovet å møte etterretningssjefer for høre mer om saken.

Russlands statsminister Dimitri Medvedev legger ikke skjul på hva han mener om at Obama snart skal tre tilbake.

– Det er beklagelig at Obamas administrasjon, som begynte sin periode med å styrke båndene mellom landene, avslutter sin periode på et anti-russisk vis. RIP, skrev den russiske statsministeren på Twitter fredag formiddag.