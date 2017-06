Putins største fiende arrestert. Hundrevis av demonstranter er pågrepet rundt i Russland.

Mandag formiddag ble den kjente korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj pågrepet like utenfor sitt hjem, melder hans kone på Twitter.

Kona Julia Navalnaja publiserte et bilde av arrestasjonen på opposisjonslederens Twitter-konto der hun skrev «Gratulerer med Russlandsdagen».

Navalnyj skulle etter planen lede demonstrasjonene i Moskva, og det var han som oppfordret folk til å strømme ut i gatene i protest mot det han kaller «et korrupt regime som ledes av president Vladimir Putin».

Politiet bekreftet senere at de hadde arrestert Navalnyj. Han skal være siktet for «gjentatte ganger å ha brutt loven om å arrangere en ulovlig demonstrasjon». Han risikerer 15 dagers fengsel, melder radiostasjonen Moskvas Ekko.

Samtidig som opposisjonspolitikeren ble arrestert, ble også strømmen til kontoret hans kuttet.

Stor demonstrasjon i hovedstaden – mange pågrepet

Rundt klokken 13 norsk tid mandag begynte det å tette seg til med demonstranter på hovedgaten som leder ned til Kreml og Den røde plass.

– Putin er redd Navalnyj. Han vet innerst inne at russerne skjønner at de blir rundstjålet, sier Ervin som demonstrerer med et lite EU-flagg i hånden.

Mange av demonstrantene hadde små flagg, de fleste russiske, fordi politiet da ikke kunne slå ned på det.

På Pusjkin-plassen var det tusenvis av politifolk som arresterte alle som bar på plakater med slagord. En journalist fra nyhetsbyrået Reuters var vitne til at 52 demonstranter ble arrestert. Myndighetene har erklært demonstrasjonene for å være ulovlige.

Samtidig strømmet det tusenvis av mennesker nedover hovedgaten, men for å komme til Den røde plass må de gjennom flere metalldetektorer. Området er nemlig sperret av på grunn av en stor historisk utstilling.

«Politiet må støtte folket - ikke vær her for å gi en lærepenge», roper folk ifølge en rekke Twitter-meldinger.

Flere publiserte meldinger med videosnutter av folk som ble arrerstert, slik som denne mannen som ble pågrepet rett utenfor T-banestasjonen Pusjkinskaja.

Задержания на выходе из метро Пушкинская pic.twitter.com/nv8pYrTkvs — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) June 12, 2017

TATYANA MAKEYEVA

Protesterer mot korrupsjonen

I om lag 200 byer i Russland var det markeringer og demonstrasjoner mandag mot den utstrakte korrupsjonen og luksuslivet til landets maktelite.

På forhånd gjorde myndighetene alt de kunne for å begrense omfanget:

I halvparten av byene nektet myndighetene å gi tillatelse til å demonstrere.

Ved 16 universiteter og høyskoler gikk rektorer og lærere ut og advarte studentene om at det kunne få følger dersom de gikk ut på gatene.

I Moskva kunngjorde politiet at man av «sikkerhetshensyn» skulle fotografere alle demonstranter ved hjelp av et nytt masseovervåkingssystem.

Det betyr at ansiktene til demonstrantene blir fotografert av 35 mobile kamerastasjoner og i løpet av noen sekunder sjekket mot sikkerhetsmyndighetenes databaser.

– Dette gjør det mulig for oss å overvåke situasjonen og sørge for at folk er trygge, sa lederen for Moskvas sikkerhetsmyndigheter Vladimir Tsjernikov til Interfax.

Systemet skal tas i bruk foran VM i fotball neste år, men det er første gang at det brukes i så stort omfang som i Moskva i dag.

Fotograferer alle demonstranter

I sentrum av Moskva var situasjonen både uoversiktlig og kaotisk da tusenvis av demonstranter blandet seg med vanlige moskovitter som var ute for å feire Russlands nasjonaldag. Etter hvert var det imidlertid tydelig at det var demonstrantene som dominerte gatebildet.

12. juni 1990 erklærte det russiske parlamentet sin uavhengighet fra Sovjetunionen, og samme dato året etter valgte russerne landets første demokratisk valgte president, Boris Jeltsin.

I Moskva arrangerte myndighetene over 150 ulike konserter, festivaler og opptog, som konkurrerte med Navalnyj om oppmerksomheten.

I tillegg ble det også arrangerte demonstrasjon i protest mot planene om å rive flere tusen bygårder i hovedstaden.

Opprinnelig fikk Navalnyj tillatelse til arrangere korrupsjonsdemonstrasjonen i utkanten av sentrum. Søndag kveld viste det seg at de ikke hverken fikk bruke høyttaleranlegg eller bygge en scene for å kunne holde taler.

Dermed å besluttet Navalnyj å legge demonstrasjonen til Moskvas hovedgate i Tverskaja, noe politiet tidligere hadde avslått.

Politiet slo ned protestene

I Russlands nest største by, St. Petersburg, samlet tusenvis av folk seg i en park i sentrum av byen, men politiet slo hardt ned på demonstrasjonene.

Lokale medier meldte at minst 150 personer ble arrestert. Samtidig ropte folk «Putin er en tyv» og «Skam dere!», melder RBK.

En video som er lagt ut på Twitter, viser hvordan et stort politioppbud forsøker å hindre folk fra å demonstrere.

«Herregud», skrev personen i tilknytning til videosnutten.

Fikk lov til å demonstrere kl. 7 om morgenen

– Korrupsjonen stjeler får fremtid, sto det på plakatene til om lag 4000 demonstranter i Novosibirsk.

I byen Kazan ble demonstrantene henvist til et sted 20 kilometer fra sentrum – kl. 07.00 om morgenen.

В Казани люди собрались в 7 утра на окраине города, полным ходом идут выступления.https://t.co/rHi85lmG5R #ТребуемОтветов pic.twitter.com/ZU80sgvzV1 — Навальный LIVE (@navalnylive) June 12, 2017

Det bidro til at bare 400 møtte opp, noe som er færre enn ved den forrige store korrupsjonsdemonstrasjonen i Kazan 26. mars.

Bilder fra sosiale medier og lokale nettaviser viser hvordan tusenvis av russere også gikk ut i gatene i flere andre byer.

I Krasnojarsk i Sibir samlet også mange demonstranter seg i sentrum av byen på Kosmonautplassen:

20 минут до старта митинга #ДимонОтветит в Красноярске, в Сквере Космонавтов pic.twitter.com/Jysea0GG0x — Ruslan Rudenko (@rslnrdnk) June 12, 2017

Mange av demonstrasjonene var også vanskelige å gjennomføre fordi alle som ville delta, måtte stå i lange køer for å komme inn.

I for eksempel Krasnodar i sørlige Russland sto demonstrantene i flere hundre møter kø for slippe inn på området hvor de fikk lov til å demonstrere:

Mot presidentvalg i Russland

Korrupsjonsjegeren Navalnyj er en av tre politikere som så langt har sagt at de vil stille til presidentvalget neste år.

Målinger fra Levada-senteret viser at mindre enn 10 prosent av russerne kunne tenke seg å stemme på Navalnyj.

I forrige uke ble Navalnyj grillet av den liberale uavhengige TV-stasjonen TV Dozjd i et halvannen time langt intervju, som viste at korrupsjonsjegeren møter skepsis blant mange regimekritikere. Ankepunktene er at han mangler en politisk plattform utover å bekjempe korrupsjon. En del liberale er også skeptiske til hans nasjonalisme.

Putin har fortsatt klart størst oppslutning i den russiske befolkningen, men har ennå ikke sagt om han vil stille til valg.

Tidligere i år ble Navalnyj skadet i det ene øyet etter ett av mange fysiske angrep på opposisjonspolitikeren.

Navalnyjs antikorrupsjonskampanje samlet 26. mars over 80.000 mennesker i om lag 100 byer over hele Russland.

I Moskva ble over 1000 mennesker arrestert, deriblant Navalnyj selv som fikk 15 dager i fengsel.

Mandag formiddag var det uklart hvor mange ble arrestert under dagens demonstrasjoner.

