Putins største fiende arrestert. Minst 900 er pågrepet rundt i Russland.

– Skam dere! Skam dere, ropte flere tusen demonstranter da Moskva-politiet arresterte flere hundre mennesker i Russlands hovedstad i dag.

– Putin stjeler! Putin må gå, runget det gjennom hovedgaten i Moskva knapt en halv kilometer fra Kreml.

Også den kjente korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj ble pågrepet og arrestert like utenfor sitt hjem.

Kona Julia Navalnaja publiserte et bilde av arrestasjonen på opposisjonslederens Twitter-konto der hun skrev «Gratulerer med Russlandsdagen».

Navalnyj oppfordret folk til å strømme ut i gatene i protest mot det han kaller «et korrupt regime som ledes av president Vladimir Putin».

Ifølge politiet er han siktet for «gjentatte ganger å ha brutt loven om å arrangere ulovlige demonstrasjoner» – i tillegg til å nekte å samarbeide med politiet. Han risikerer 15 dagers fengsel, melder radiostasjonen Moskvas Ekko.

Samtidig som opposisjonspolitikeren ble arrestert, ble også strømmen til kontoret hans kuttet.

Stor demonstrasjon i hovedstaden – mange pågrepet

Rundt klokken 13 norsk tid mandag begynte det å tette seg til med demonstranter på hovedgaten som leder ned til Kreml og Den røde plass.

– Putin er redd Navalnyj. Han vet innerst inne at russerne skjønner at de blir rundstjålet, sa Ervin som demonstrerte med et lite EU-flagg i hånden.

Mange av demonstrantene hadde små flagg, de fleste russiske, for å unngå å bli pågrepet av politiet.

– Putin stjeler! Putin må gå, ropte menneskemassen.

Folk som løftet frem plakter eller bannere ble straks arrestert. Aftenposten så flere titalls demonstranter bli pågrepet og ført av gårde av politiet.

Til sammen 600 mennesker ble arrestert i Moskva og 300 i St. Petersburg, ifølge avisen Meduza.

Det hvite hus i Washington fordømmer politiets harde framferd mot demonstrantene. President Donald Trumps talsmann Sean Spicer oppfordrer russiske myndigheter til umiddelbart å løslatte alle dem som er pågrepet.

– Det russiske folk fortjener en regjering som støtter åpne ideer, sa han på en pressekonferanse mandag, melder NTB.

Politiet stengte av hele hovedgaten

Tusenvis av demonstranter strømmet nedover hovedgaten, men for å komme til Den røde plass må de gjennom flere metalldetektorer.

– En, to tre! Putin skal vekk!, ropte demonstrantene.

– Medvedev i fengsel, var et annet slagord.

Etter hvert ble hele gaten sperret av opprørspoliti, slik at demonstrantene ikke klarte å komme videre mot Kreml.

Deretter rykket politistyrker inn fra sidegatene og splittet opp demonstrantene og arresterte folk. Til slutt ble folkemassene presset ut og vekk av gatene.

De fleste demonstrantene kom aldri ut i hovedgaten i det hele tatt.

Flere publiserte meldinger med videosnutter av folk som ble arrestert, slik som disse:

Задержания на выходе из метро Пушкинская pic.twitter.com/nv8pYrTkvs — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) June 12, 2017

Protesterer mot korrupsjonen

I om lag 200 byer i Russland var det markeringer og demonstrasjoner mandag mot den utstrakte korrupsjonen og luksuslivet til landets maktelite.

På forhånd gjorde myndighetene alt de kunne for å begrense omfanget:

I halvparten av byene nektet myndighetene å tillate demonstrasjoner.

Ved 16 universiteter og høyskoler gikk rektorer og lærere ut og advarte studentene om at det kunne få følger dersom de gikk ut på gatene.

I Moskva kunngjorde politiet at man av «sikkerhetshensyn» skulle fotografere alle demonstranter ved hjelp av et nytt masseovervåkingssystem.

Det betyr at ansiktene til demonstrantene blir fotografert av 35 mobile kamerastasjoner og i løpet av noen sekunder sjekket mot sikkerhetsmyndighetenes databaser.

– Dette gjør det mulig for oss å overvåke situasjonen og sørge for at folk er trygge, sa lederen for Moskvas sikkerhetsmyndigheter Vladimir Tsjernikov til Interfax.

Systemet skal tas i bruk foran VM i fotball neste år, men det er første gang at det brukes i så stort omfang som i Moskva i dag.

Demonstrerte på Russlands nasjonaldag

I sentrum av Moskva var situasjonen både uoversiktlig og kaotisk da tusenvis av demonstranter blandet seg med vanlige moskovitter som var ute for å feire Russlands nasjonaldag.

I Moskva arrangerte myndighetene over 150 ulike konserter, festivaler og opptog, som konkurrerte med Navalnyj om oppmerksomheten.

Fra 13.30-tiden og frem til kl. 16.00 var det helt tydelig at demonstrantene dominerte hovedgaten.

I tillegg ble det også arrangerte en demonstrasjon i protest mot planene om å rive flere tusen bygårder i hovedstaden.

Ifølge Moskva-politiet utgjorde demonstrantene bare et par prosent av de 2,5 millioner mennesker på de offisielle arrangementene i byen.

Politiet slo ned protestene

I Russlands nest største by, St. Petersburg, samlet tusenvis av folk seg i en park i sentrum av byen, men politiet slo hardt ned på demonstrasjonene.

Lokale medier meldte at minst 300 personer ble arrestert. Samtidig ropte folk «Putin er en tyv» og «Skam dere!».

En video som er lagt ut på Twitter, viser hvordan et stort politioppbud forsøker å hindre folk fra å demonstrere.

«Herregud», skrev personen i tilknytning til videosnutten.

Fikk lov til å demonstrere kl. 7 om morgenen

– Korrupsjonen stjeler vår fremtid, sto det på plakatene til om lag 4000 demonstranter i Novosibirsk.

I byen Kazan ble demonstrantene henvist til et sted 20 kilometer fra sentrum – kl. 07.00 om morgenen.

В Казани люди собрались в 7 утра на окраине города, полным ходом идут выступления.https://t.co/rHi85lmG5R #ТребуемОтветов pic.twitter.com/ZU80sgvzV1 — Навальный LIVE (@navalnylive) June 12, 2017

Det bidro til at bare 400 møtte opp, noe som er færre enn ved den forrige store korrupsjonsdemonstrasjonen i Kazan 26. mars.

Bilder fra sosiale medier og lokale nettaviser viser hvordan tusenvis av russere også gikk ut i gatene i flere andre byer.

I Krasnojarsk i Sibir samlet også mange demonstranter seg i sentrum av byen på Kosmonautplassen:

20 минут до старта митинга #ДимонОтветит в Красноярске, в Сквере Космонавтов pic.twitter.com/Jysea0GG0x — Ruslan Rudenko (@rslnrdnk) June 12, 2017

Mange av demonstrasjonene var også vanskelige å gjennomføre fordi alle som ville delta, måtte stå i lange køer for å komme inn.

I for eksempel Krasnodar i sørlige Russland sto russere i flere hundre meter lang køer for slippe inn på området hvor de fikk lov til å demonstrere:

Mot presidentvalg i Russland

Korrupsjonsjegeren Navalnyj er en av tre politikere som så langt har sagt at de vil stille til presidentvalget neste år.

Målinger fra Levada-senteret viser at mindre enn 10 prosent av russerne kunne tenke seg å stemme på Navalnyj.

I forrige uke ble Navalnyj grillet av den liberale uavhengige TV-stasjonen TV Dozjd i et halvannen time langt intervju, som viste at korrupsjonsjegeren møter skepsis blant mange regimekritikere. Ankepunktene er at han mangler en politisk plattform og en plan for Russland, ut over å bekjempe korrupsjon. En del liberale er også skeptiske til Navalnyjs nasjonalistiske politikk.

Putin har fortsatt klart størst oppslutning i den russiske befolkningen, men han har ennå ikke sagt om han vil stille til valg.

Tidligere i år ble Navalnyj skadet i det ene øyet etter ett av mange fysiske angrep på opposisjonspolitikeren.

Navalnyjs antikorrupsjonskampanje samlet 26. mars over 80.000 mennesker i om lag 100 byer over hele Russland.

