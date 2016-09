Rådgivernes bønn til Trump før neste debatt: Øv, øv og øv

Meningsmåling etter meningsmåling viser at Donald Trump tapte TV-debatten mot Hillary Clinton natt til tirsdag. Selv om Trump og hans team utad nekter å innrømme nederlaget, er tonen en helt annen når de snakker anonymt.

Nå skal Trump drilles

The New York Times har snakket med syv av hans rådgivere og assistenter, og budskapet er klart foran neste debatt søndag 9. oktober.

«De har til hensikt å drille den republikanske kandidaten på avgjørende spørsmål, fakta, motangrep og trene han på måter han kan slå ut Clinton på temaer som han kanskje ikke engang blir spurt om», skriver avisen.

Men rådgiverne er i tvil om han vil følge rådene. Foran den første debatten tilbrakte Clinton mye tid hjemme i delstaten New York og i et hotell i nærheten for å forberede seg til debatten. En viktig del av forberedelsene var å simulere debatter. Hennes rådgiver Philippe Reines spilte da rollen som Trump.

Clinton gjorde narr av Trumps manglende forberedelser

Men Trump selv så ikke behovet for å forberede seg like godt som Clinton, noe den tidligere utenriksministeren og senatoren gjorde et poeng ut av i debatten.

– Jeg tror at Donald akkurat kritiserte meg for å forberede meg til denne debatten. Ja, jeg gjorde det. Og vet du hva annet jeg forberedte meg til? Jeg har forberedt meg til å bli president. Og jeg tror det var en bra ting, sa Clinton.

Kanskje var det dårlig planlegging å møte opp bare seks timer før? Les Aftenpostens korrespondents rapport fra kulissene i presidentduellen.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater

Trumps nære allierte Rudy Giuliani, tidligere New York-borgermester, gir utad inntrykk av at det ikke er behov for at Trump skal øve mer.

– Hvorfor skal vi endre noe hvis vi vant debatten? sier han til nyhetsbyrået AP.

Senator har bare et råd til Trump: Bedre forberedelser

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier det derimot slik:

– Det eneste rådet jeg kan gi ham, og ta det for hva det er verdt: Bedre forberedelser, sier Graham.

Trumps team skylder blant annet på at programmet til Trump var altfor tettpakket og at det ble satt av for lite tid til forberedelser.

Aftenposten møtte snekkere i Brooklyn dagen etter duellen: Her kan du lese om hva Trump sa som fikk Christopher Ramirez til å steile.

Bakgrunnen for kravene om at Trump må trene mer før neste duell er flere episoder under og etter den første debatten. Meningsmålerne i Public Policy Polling har spurt velgerne om en rekke saker fra debatten. Her er noe av det mange velgere oppfattet som feiltrinn fra Trumps side.

«Det betyr at jeg er smart»

Da Hillary Clinton – uriktig – påsto at Trump ikke betalte skatt til den føderale staten, brøt Trump inn med utsagnet: «Det betyr at jeg er smart».

Et klart flertall av velgerne – 52 prosent – tror imidlertid ikke han betaler det de mener er hans rettferdige andel av den nasjonale skatten.

I tillegg tror svært mange – 46 prosent – at de selv betaler mer føderal skatt enn New York-milliardæren.

I tillegg mener 62 prosent av de spurte at han bør offentliggjøre selvangivelsene sine, noe Trump under debatten avviste av hensyn til råd fra sine advokater på grunn av pågående bokettersyn. Ifølge meningsmålerne har imidlertid velgerne en teori om hvorfor han hemmeligholder dem: Bare 35 prosent tror Trump er så rik som han selv hevder.

«Hvor fant du det»?

Hillary Clinton hevdet at Trump hadde kalt tidligere Miss Universe for «Miss Piggy og «Miss Hushjelp». Han brøt inn med «Hvor fant du det?», men kommenterte det ikke for øvrig. Morgenen etter sa han på TV: «Hun gikk voldsomt opp i vekt og det var et ordentlig problem».

Velgerne liker dette svært dårlig. 65 prosent synes det er upassende.

Målingen viser at de fleste ting Trump sier, er akseptabelt for mange av hans egne velgere. Men en ting gikk ikke hjem. Også blant hans egne velgere misliker et klart flertall uttalelsene om eks-missen vektproblemer. 45 prosent av dem synes den slags kritikk er upassende – mot 29 prosent som synes det er greit.

Trump hevder han vant storseier

I likhet med Giuliani hevder Trump at han vant debatten. Under et valgmøte onsdag skrøt Trump over at han vant med et «valgskred».

Han begrunner den påstanden ved å vise til lite vitenskapelige nettavstemninger. På Twitter har han blant annet vist til at nesten 76 prosent av deltagerne i en nettavstemning hos det svært konservative og Trump-vennlige nettstedet Breitbart mener at Trump vant.

Han har også tweetet at 80 prosent på et annet konservativt nettsted, Drudge Report, kåret ham til debattvinneren.

Men de vitenskapelig utførte målingene kårer Clinton til vinneren. I en Reuters/Ipsos-måling mener 55 prosent at Clinton vant, mens bare 25 prosent gir Trump seieren. Trump gjør det noe bedre hos Public Policy Polling, hvor 31 prosent mener at han vant. Men flertallet på 54 prosent mener at Clinton gjorde det best.

Et annet av funnene i målingen var at Trump med klar margin ble sett på som den presidenten som mest sannsynlig ville utløse en atomkrig, med tallene 49 prosent for Trump og 31 prosent for Clinton.

Den dårlige mikrofonen

PS: Etter debatten antydet Trump at han i TV-debatten hadde hatt en dårlig mikrofon og at dette kanskje var gjort med vilje.

Et lite flertall av hans egne velgere – 40 prosent – tror det var tilfellet. 37 prosent var uenige og 23 prosent usikre