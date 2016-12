Nyttårsraketter er blitt ett stort problem i hele Sverige de siste dagene, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

I flere bydeler i blant annet Göteborg, Norrköping og Østersund har mennesker blitt angrepet av ungdomsgjenger som skyter raketter og fyrverkeri.

Stenger kjøpesenter etter politiråd

Kjøpesenteret Nordstan i Göteborg kommer til å stenge tidligere enn vanlig på nyttårsaften etter oppfordringer fra politiet, som har fått tips om at ungdommer planlegger å angripe kjøpesenteret med fyrverkeri.

– Nordstan er et offentlig sted der politiet har ansvaret. Derfor velger vi å følge deres anbefaling, sier administrerende direktør for Nordstan, Ulrika Carlsson til GT.

I Sverige selges fortsatt raketter med styrepinne. Slikt fyrverkeri har de senere årene vært forbudt i Norge.

Strenge regler i Oslo: Ingen fyrverkeri innenfor ring 2

Angrep politibiler

Politiet i flere landsdeler blir nedringt etter at ungdom skal ha skutt raketter mot mennesker, husdyr og boliger.

– Man sprenger postkasser, skyter mot folk og busser for å skremme, sier Christian Galante, leder ved politiets operasjonssentral i Västmanland.

I Gävle måtte politiet be om forsterkninger fra Uppsala for å gripe inn etter at et 30-talls ungdommer skjøt raketter mot balkonger, husfasader og biler fredag. Det ble også kastet fyrverkeri mot politibiler, skriver Gefle Dagblad.

Arkivfoto: Carl Martin Nordby

Fikk rakett inn brevsprekk

Også i Norrköping, Halmstad og Borås har folk blitt angrepet. En kvinne i Vänersborg fikk fredag kveld en rakett kastet inn gjennom brevsprekken i døren, som så eksploderte innendørs, skriver lokalavisen TTELA.

– Vi merker dessverre nå at man oftere sikter raketter mot mennesker, bygninger og biler, og det er veldig alvorlig. Antall angrep mot redningstjeneste, ambulanser, politi og vektere øker også, sier pressetalsperson Christer Fuxborg ved politiregion Väst til Hallands Nyheter.