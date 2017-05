Raseri kan ha vært motivet, mener familiemedlemmer

Salman skal ifølge familiemedlemmet ha ringt sin bror et kvarter før bomben ble utløst og sagt: Tilgi meg! Og han skal ha bedt broren hilse til moren.

Salman Abedi skal ha blitt særlig opprørt fordi en 18 år gammel kamerat av ham ble overfalt, jaget og knivstukket til døde i fjor.

– Hvorfor ble det ikke oppstandelse over at en muslim og araber ble drept på en så grusom måte, sier slektningen i intervjuet på telefon fra Libya. Salman Abedi skal ha reagert fordi «de vantro» - ikke-muslimer - ikke skal ha brydd seg om drapet i det hele tatt.

Ringte for å ta farvel

En talsmann for sikkerhetsstyrken som har arrestert Salman Abedis bror og far i Libya, sier ifølge ABC News etter avhør av den 20 år gamle lillebroren Hashem at den 22 år gamle selvmordsbomberen ringte både sin mor og sin bror for å ta farvel, et kvarter før bomben ble utløst. Lillebroren mistenkes både for å ha visst om terrorangrepet i Manchester og for planlegging av terror i Libya.

The Telegraph skriver at Salman Abedi brukte studielån og stipend til å finansiere terroraksjonen og flere reiser til Libya, hvor han skal ha fått terroropplæring. Ifølge avisen gjennomførte politiet i Manchester fredag kveld en razzia mot en frisørsalong. I salongen skulle det være kjemikalier som også kan brukes til å produsere bomber.

Wall Street Journal skriver at Salman Abedis søster Jamona har fortalt at broren gjorde selvmordsangrepet fordi han elsker Islam og fordi han ville hevne USAs bombeangrep i Syria.

Avisen skriver også at Salman Abedi trolig bygde bomben selv, etter instruksjoner han hadde fått av IS og med bistand fra andre.

Bilder fra åstedet og rester av bomben ble lekket til New York Times etter at britisk politi hadde delt bilder med amerikanske kolleger.

Lekkasjen førte til sterke reaksjoner fra britiske myndigheter, og statsminister Theresa May tok problemet opp med president Donald Trump da de møttes under NATO-toppmøtet i Brussel.

Nettverket og medhjelperne som britisk politi mener har vært involvert på en eller annen måte blir nå avdekket litt etter litt i den omfattende etterforskningen som gjennomføres. Fredag kveld satt ni personer i varetekt, siktet i saken, ifølge britisk politi.

Fortsatt gjennomføres ransakinger og kriminaltekniske undersøker i de 22 leilighetene politiet har tatt seg inn i.